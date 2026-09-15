Un equipo de Liga 2 sigue la idea de Jean Ferrari en la Selección Peruana y jugará en el estadio más alto del mundo

Equipo de Liga 2 toma una medida bastante fuerte, para volver al éxito. Usando la reciente decisión de Jean Ferrari, en la Selección Peruana.

La estrategia de aprovechar las condiciones geográficas extremas para marcar diferencia en el campo de juego cobra más fuerza que nunca en el fútbol peruano. Tras la postura expuesta por Jean Ferrari desde la FPF para descentralizar la localía de la Selección Peruana e impulsar sedes de gran altitud como Cusco o Puno, un club del ascenso ha decidido llevar esta fórmula a su máxima expresión.

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Unión Minas confirmó su retorno definitivo a Cerro de Pasco para disputar la recta decisiva de la Liga 2. El «Rodillo Minero» volverá a ser local en el mítico Estadio Daniel Alcides Carrión, ubicado a 4380 metros sobre el nivel del mar.

Unión Minas volvió a su casa, será local el resto de la Liga 2 en el mítico estadio Daniel Alcides Carrión, ubicado en Cerro de Pasco a 4380 msnm, siendo el estadio con mayor altitud del mundo.



Jugó la regional en el estadio Huancayo (3260 msnm) y el Máximo Arellano (3675 msnm) pic.twitter.com/m55kImEEmp — 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒐𝑨𝒛 (@Mannuyashi) September 15, 2026

La altitud como recurso estratégico e identidad

La intención del balompié nacional de convertir el factor climático en un aliado competitivo encuentra en Cerro de Pasco su máxima prueba. Unión Minas dejó atrás sus sedes temporales en el Estadio Huancayo (3260 m s. n. m.) y el Máximo Arellano de Jauja (3675 m s. n. m.) para asentarse en su fortaleza definitiva.

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Ubicado a 4380 m s. n. m., el escenario cerreño ostenta el registro del recinto futbolístico a mayor altitud en el planeta. Jugar allí plantea un desafío límite de resistencia y adaptación física para cualquier plantilla visitante en el torneo.

Los referentes de la plantilla actual de Unión Minas

Para afrontar este reto en el ascenso, el cuadro cerreño ha confeccionado un plantel compuesto por elementos de experiencia en Primera División y piezas claves en la columna vertebral del equipo:

Luis “Talara” Trujillo: Lateral izquierdo de amplia trayectoria en el fútbol peruano. Su destacado recorrido en la Liga 1 le aporta al equipo jerarquía, voz de mando y un remate de tiro libre zurdo peligroso en la altura.

Lateral izquierdo de amplia trayectoria en el fútbol peruano. Su destacado recorrido en la Liga 1 le aporta al equipo jerarquía, voz de mando y un remate de tiro libre zurdo peligroso en la altura. Piero Romero: Volante de creación y conector en la mitad de la cancha. Llegó como refuerzo tras su paso por el ascenso para darle dinamismo, pausa y distribución a la medular del conjunto minero.

Volante de creación y conector en la mitad de la cancha. Llegó como refuerzo tras su paso por el ascenso para darle dinamismo, pausa y distribución a la medular del conjunto minero. Luis Duque: Guardameta y uno de los pilares defensivos de la escuadra. Es clave para ordenar la zaga y sostener el cero en los momentos donde los rivales intentan contrarrestar el ritmo del partido.

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El Estadio Daniel Alcides Carrión de la ciudad de Cerro de Pasco. (Foto: X).

La mística histórica del Daniel Alcides Carrión

El regreso al coloso de Cerro de Pasco evoca el recuerdo de grandes leyendas que vistieron la camiseta azul y amarilla en su época dorada en Primera División (1986–2001). Por esa cancha pasaron figuras como Mifflin Bermúdez, temido volante por su potente remate lejano, además de artilleros de la talla de Johan Fano y Ricardo Zegarra, junto a referentes defensivos como Jorge «Ágapo» Gonzales, Carlos Cáceda Reyes y Mario Flores.

Impacto directo en la definición de la Liga 2

La reactivación de esta localidad modifica de manera drástica la logística del campeonato. Para los clubes contendientes que provienen de la costa o de menores altitudes, visitar Cerro de Pasco requerirá un protocolo médico y de aclimatación minucioso con el fin de atenuar la hipoxia.

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Con esta medida, el elenco cerreño apela a su arraigo popular y a su historia, alineándose a la premisa de transformar la geografía nacional en un arma deportiva determinante.

DATOS CLAVE

Unión Minas será local en el Estadio Daniel Alcides Carrión por la Liga 2.

4380 metros es la altitud oficial del mítico recinto ubicado en Cerro de Pasco.

Luis Trujillo, Piero Romero y Luis Duque son referentes de la plantilla actual.