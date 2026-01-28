La Federación Peruana de Fútbol por fin tomó una decisión clave y definió al brasileño Mano Menezes (63 años) como el nuevo entrenador de la Selección Peruana, en una elección que ya genera debate entre hinchas y especialistas por el perfil táctico del estratega sudamericano.

Mano Menezes llega a la Bicolor luego de su último paso por Gremio de Porto Alegre, donde volvió a demostrar su estilo pragmático, ordenado y de fuerte énfasis defensivo, una característica que lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera y que ahora marcará el rumbo del nuevo proceso peruano.

El técnico brasileño es conocido en el continente por ser un entrenador ultra defensivo, que prioriza el equilibrio táctico, las líneas compactas y la solidez en campo propio, incluso por encima del juego ofensivo. Esta identidad genera expectativas encontradas, considerando que Perú viene de procesos donde se valoraba más la posesión y el juego asociado.

Sin embargo, su currículum es uno de los más importantes que ha tenido la Selección Peruana en los últimos años. Mano Menezes fue entrenador de la selección de Brasil, dirigiendo un total de 69 partidos, con un saldo de 33 encuentros oficiales, de los cuales ganó 21, empató 6 y perdió 6, números que respaldan su capacidad a nivel internacional.

FPF citó a una conferencia oficial para presentar a Mano Menezes como el nuevo entrenador de Perú. (Foto: FPF)

Mano Menezes asume el reto más importante de su etapa reciente: reconstruir a la Selección Peruana en medio de un proceso de recambio generacional, con la misión de devolverle competitividad, orden defensivo y resultados inmediatos en un camino que será observado con lupa por todo el país.

Además de Brasil y Gremio, el nuevo técnico de Perú cuenta con experiencia en clubes de peso como Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras y Shandong Luneng, lo que lo convierte en un entrenador con recorrido en contextos de alta presión y exigencia competitiva.

Mano Menezes dirigiendo a Internacional. (Foto: Getty Images)

¿Qué títulos ganó Mano Menezes?

El técnico Mano Menezes tiene varios títulos como 3 veces campeón del Gaúcho, 2 del Mineiro y 1 Paulistao. Además de acumular 2 Serie B y 3 Copa Brasil.

¿Qué edad tiene Mano Menezes?

Mano Menezes tiene 63 años, es técnico brasileño. Como jugador estuvo en Fluminense y como entrenador dirigió a clubes como Gremio, Corinthians, Flameno, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional y Fluminense.

Datos claves

La FPF contrató a Mano Menezes (63 años) como nuevo entrenador de la selección peruana.

Menezes dirigió a la selección de Brasil en un total de 69 encuentros.

El técnico registra 21 victorias, 6 empates y 6 derrotas en partidos oficiales internacionales con Brasil.

