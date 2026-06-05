El grosero error de André Carrillo en el gol del 1-0 de Wilson Isidor para Haití

Un error del atacante nacional en salida derivó en el primer gol de Haití frente a la 'bicolor' en la ciudad de Miami.

André Carrillo quedó en el centro de las críticas tras una acción que terminó costándole caro a la Selección Peruana. A los 16 minutos, el atacante perdió el balón en campo propio cuando el equipo estaba mal parado, situación que permitió una rápida transición de Haití y el posterior gol de Wilson Isidor para el 1-0.

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Así fue el error de André Carrillo ante Haití

Perú tuvo un inicio complicado ante Haití. El equipo de Mano Menezes mostró dificultades para manejar el balón y encontrar su ritmo en los primeros minutos del amistoso.

Fue precisamente después de los primeros 15 minutos cuando llegó la acción que complicó a la Selección Peruana. André Carrillo no logró controlar un pase de Alfonso Barco en la mitad de la cancha y un futbolista haitiano aprovechó la pérdida para recuperar el balón.

La pérdida dejó mal posicionada a la defensa peruana y el combinado caribeño aprovechó el espacio. Louicius Don Deedson condujo el balón con velocidad y encabezó el ataque hacia el área del equipo nacional.

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¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

España y Perú protagonizarán un amistoso internacional de preparación de cara al Mundial 2026. El encuentro se disputará el próximo lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y está programado para las 21:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador (22:00 en Chile y 23:00 en Argentina, Uruguay y Paraguay).

La transmisión para Sudamérica estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+ en su Plan Premium.

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DATOS CLAVES

El delantero André Carrillo cometió un error que provocó el gol de Haití.

El futbolista Wilson Isidor anotó el gol para la victoria parcial de Haití.

El partido amistoso España vs Perú se disputará el próximo lunes 8 de junio.