El grosero error de André Carrillo en el gol del 1-0 de Wilson Isidor para Haití

André Carrillo quedó en el centro de las críticas tras una acción que terminó costándole caro a la Selección Peruana. A los 16 minutos, el atacante perdió el balón en campo propio cuando el equipo estaba mal parado, situación que permitió una rápida transición de Haití y el posterior gol de Wilson Isidor para el 1-0.
Así fue el error de André Carrillo ante Haití
Perú tuvo un inicio complicado ante Haití. El equipo de Mano Menezes mostró dificultades para manejar el balón y encontrar su ritmo en los primeros minutos del amistoso.
Fue precisamente después de los primeros 15 minutos cuando llegó la acción que complicó a la Selección Peruana. André Carrillo no logró controlar un pase de Alfonso Barco en la mitad de la cancha y un futbolista haitiano aprovechó la pérdida para recuperar el balón.
La pérdida dejó mal posicionada a la defensa peruana y el combinado caribeño aprovechó el espacio. Louicius Don Deedson condujo el balón con velocidad y encabezó el ataque hacia el área del equipo nacional.
June 6, 2026
¿Cuándo vuelve a jugar Perú?
España y Perú protagonizarán un amistoso internacional de preparación de cara al Mundial 2026. El encuentro se disputará el próximo lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y está programado para las 21:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador (22:00 en Chile y 23:00 en Argentina, Uruguay y Paraguay).
La transmisión para Sudamérica estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+ en su Plan Premium.
DATOS CLAVES
- El delantero André Carrillo cometió un error que provocó el gol de Haití.
- El futbolista Wilson Isidor anotó el gol para la victoria parcial de Haití.
- El partido amistoso España vs Perú se disputará el próximo lunes 8 de junio.