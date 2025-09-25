Paolo Guerrero tiene una decisión tomada antes del partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile

La Copa Sudamericana 2025 se acerca a su etapa más emocionante, y esta noche la atención de todos los aficionados al fútbol sudamericano se centra en Coquimbo. Alianza Lima y la Universidad de Chile se enfrentan en un duelo crucial por el último cupo a las semifinales. Después de un empate sin goles en el partido de ida disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, ambos equipos llegan con la imperiosa necesidad de conseguir una victoria para unirse a Lanús en la siguiente fase de esta prestigiosa competición internacional.

La decisión determinante de Paolo Guerrero

El ambiente previo al encuentro se ha visto intensificado por una revelación que ha conmovido al mundo del fútbol peruano. Diego Penny, excompañero de Paolo Guerrero en la Selección Peruana, compartió en el programa “Mano a Mano” una noticia que podría cambiar el panorama del fútbol blanquiazul. Según Penny, Paolo Guerrero, el icónico “Depredador”, tiene la firme intención de retirarse del fútbol profesional si logra alzar la Copa Sudamericana con Alianza Lima.

Esta declaración sugiere un deseo profundo del delantero de coronar su exitosa carrera con un título en el club que lo vio dar sus primeros pasos como futbolista y al que siempre ha manifestado su cariño. Esta posibilidad de una despedida gloriosa añade un matiz épico y dramático al ya de por sí trascendental desafío que enfrenta Alianza Lima. Para Paolo Guerrero, quien a sus 41 años sigue demostrando su vigencia en las canchas. Conquistar un título internacional con los colores blanquiazules representaría el broche de oro, el cumplimiento de un sueño largamente anhelado en su dilatada trayectoria deportiva.

Paolo Guerrero vive sus últimos partidos

Aunque la declaración de Penny no constituye una confirmación oficial por parte del propio futbolista, su cercanía con Guerrero y el conocimiento de sus aspiraciones otorgan gran peso a sus palabras, insinuando claramente las intenciones del máximo goleador histórico de la Selección Peruana. Así, el partido de esta noche en Coquimbo trasciende la mera definición de un semifinalista. Podría marcar el preludio del final de una era, el punto culminante de una carrera legendaria de un futbolista que emocionó a todos.

Cada jugada, cada ataque, cada defensa en el campo de juego adquiere un significado adicional, enmarcado en el potencial adiós de una de las figuras más importantes y respetadas del fútbol peruano. Para la fervorosa afición de Alianza Lima, una victoria no solo representaría la ansiada clasificación a semifinales, sino que también abriría la puerta a la posibilidad de ver a su ídolo levantar un trofeo continental y retirarse en la cima, vistiendo la camiseta de sus amores. La expectativa es inmensa y la esperanza de una noche histórica palpita en el corazón de miles de hinchas.