Diego Penny dio contundente opinión sobre posible fichaje de Alianza Lima para el 2026

Mientras el equipo apunta a asegurar la mejor posición posible en la Copa Libertadores, en la interna de Alianza Lima también planifican la próxima temporada. En lo que respecta a los refuerzos, un jugador de la Selección Peruana ha sonado con fuerza, aunque todo indica que su destino podría estar lejos de La Victoria.

Con la renovación de Néstor Gorosito ya confirmada, en el club ‘íntimo’ solo resta definir qué jugadores prolongarán su contrato y quiénes serán los nuevos refuerzos de la institución.

Bajo ese contexto, Pedro Gallese aparece como uno de los posibles fichajes, tras no entrar en los planes del Orlando City, equipo del que su salida podría anunciarse oficialmente en los próximos días.

Pedro Gallese, durante un partido con Orlando City en 2025.

Diego Penny habló sobre Pedro Gallese

A sus 35 años, Pedro Gallese se despedirá del Orlando City, dejando su futuro aún en suspenso. Aunque han surgido rumores sobre un posible arribo a Alianza Lima, su incorporación parece lejana debido a las ofertas que maneja de otros clubes.

En ese sentido, uno de los que se refirió sobre dicha situación fue Diego Penny, quien no dudó en destacar al arquero como una figura clave en el fútbol, tanto nacional como internacional.

“Algo que se ha confirmado es que Pedro Gallese no sigue en Orlando City. El viernes publicarán una gráfica de agradecimiento. Empezará a escuchar opciones y tiene posibilidades de continuar en Estados Unidos. Seis temporadas ha metido en el Orlando y ha sido figura“, expresó en el programa deportivo ‘Al Ángulo’.

¿Podría llegar al Inter Miami?

El periodista Luis Carlos Pineda informó que el Inter Miami ha mostrado interés en fichar al arquero peruano Pedro Gallese. “Según fuentes, Inter Miami sería uno de los clubes interesados en contar con los servicios de Pedro Gallese, dado que está disponible en el mercado. Perú en este momento no es opción debido a la inestabilidad política que atraviesa el país”, explicó.

