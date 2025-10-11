Diego Penny y su ácida crítica a Felipe Chávez tras su debut con Perú: “Se escondía detrás…”

Uno de los atractivos más importantes que tuvo el duelo entre la Selección Peruana frente a Chile fueron los debuts de algunos jugadores. Uno de ellos fue Felipe Chávez, jugador que terminó disputando tan solo 13 minutos y casi sin lograr tocar el balón. Por eso varios hablaron de su inicio en el equipo patrio, siendo incluso criticado.

El alemán con ascendencia peruana ingresó en el partido con un Chile que venía siendo superior. Es así como no tuvo buenas oportunidades para lucirse, tampoco le llegó mucho el balón. El contexto en el que le tocó entrar fue uno de los peores, no obstante tuvo chance de debutar. Otros que también fueron convocados por primera vez se quedaron con las ganas.

¿Qué dijo Diego Penny sobre Felipe Chávez?

En el programa de Movistar Deportes hablaron sobre lo que fue el debut de Manuel Barreto al mando del equipo patrio. Pero también lo que fue el primer partido del ‘Pippo’, que se estuvo hablando toda la semana de lo que podría hacer en el partido ante Chile. Diego Penny fue uno de los que habló de este comienzo del volante alemán con los colores patrios.

“A ver, yo creo que Felipe Chávez dio un paso agigantado desde no ser convocado a la Sub-20 hasta tener minutos en la selección mayor, ¿no? Hizo un buen punto. Yo no creo absolutamente que haya sido regalado porque tiene un mérito estar donde está”, fue lo que comenzó diciendo el exportero.

Pero luego, Penny no dudó en dar una frío análisis en el que criticó un poco al volante, quien no buscó las oportunidades. Sino que más bien terminó escondiéndose, eso sí, también considera que pudieron haber intentado darle más pases.

“Es lo que comentábamos. Él, no sé, se escondía detrás de la marca, estaba tapada la línea de pase y no buscaba una alternativa para ser opción. Entonces, así era muy difícil. Hay un par de jugadas en las que creo que Valera debió dársela más rápido, en una que sale del área y debió apoyarse rápido con él”, sentenció.

¿Qué dijo el Bayern Múnich del debut de Felipe Chávez?

Por parte del Bayern Múnich están muy contentos al ver como el peruano hizo su debut en el equipo peruano. A pesar de la derrota por 2-1 ante Chile, el cuadro ‘Bávaro’ no dudó en halagar al mediocampista nacional y darle el aliento necesario para el futuro.

“Una noche especial para Felipe Chávez. El centrocampista de 18 años debutó con la selección absoluta peruana. En el amistoso contra Chile, Chávez sustituyó a Concha en el minuto 78 y jugó hasta el pitido final”, se puede leer en un artículo del mismo club alemán.

Por otro lado, Jochen Sauer, Director de Desarrollo Juvenil y Campus, también dejó unas palabras sobre el peruano. “Estamos encantados de que ‘Pippo’ haya alcanzado este primer hito en su carrera a tan temprana edad y lo felicitamos por su debut”, afirmó.

