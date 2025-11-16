¿Qué pasa si Italia gana, empata o pierde ante Noruega por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026?

La Selección de Italia llega a la última jornada de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 en una situación extrema. La ‘Azzurra’ está obligada a golear 9-0 a Noruega para conseguir el cupo directo a la Copa del Mundo.

Cualquier marcador por debajo de esa diferencia, incluyendo una victoria corta, la dejará sin posibilidades. Por ello, el duelo ante los ‘nórdicos’ se convierte en una final dramática para el vigente campeón europeo.

A continuación, repasamos qué ocurre en cada escenario posible.

¿Qué pasa si Italia gana ante Noruega?

Si Italia logra ganar por 9-0, asegurará su clasificación directa al Mundial 2026.

Ese resultado es el único que le permite igualar en puntos y superar a su rival directo en la diferencia de goles, criterio determinante en este proceso clasificatorio.

Sin embargo, si Italia gana, pero lo hace por un marcador inferior al 9-0, no importará el esfuerzo: quedará automáticamente eliminada y deberá ver la Copa del Mundo desde casa. En resumen, ganar no es suficiente… salvo que sea por una goleada histórica.

¿Qué pasa si Italia empata con Noruega?

En caso de empate, Italia quedará sin ninguna chance de clasificar. El punto no le sirve porque no le permite compensar la enorme diferencia de goles que necesita revertir. Además, un empate confirmaría la superioridad matemática de su rival directo en la tabla. Con un solo empate, todas las esperanzas del combinado europeo se esfumarán.

¿Qué pasa si Italia pierde ante Noruega?

Si Italia pierde, la consecuencia es la misma: eliminación inmediata de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Una derrota solo agravaría la ya complicada campaña italiana, confirmando una nueva ausencia en la Copa del Mundo y generando un duro golpe deportivo para una selección acostumbrada a competir al máximo nivel.

DATOS CLAVES

La Selección de Italia está obligada a ganar por 9-0 a Noruega para clasificar directo al Mundial 2026.

Una victoria de Italia por cualquier marcador inferior al 9-0 la dejará automáticamente eliminada del Mundial 2026.

La clasificación directa de Italia depende de igualar en puntos y superar a su rival por la diferencia de goles.

