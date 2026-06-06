Dónde ver EN VIVO amistoso Argentina vs Honduras: canales de TV y streaming online

La Selección Argentina enfrentará a Honduras en un duelo amistoso previo al Mundial 2026. Más detalles del partido.

La Selección de Argentina viene preparándose para lo que será su participación en el próximo Mundial 2026. El cuadro sudamericano busca su bicampeonato y sumar su cuarta estrella. Para ello viene enfrentando a diferentes rivales, esta vez se mediará ante el combinado de Honduras.

Publicidad

El conjunto de Lionel Scaloni llega como uno de los favoritos para llevarse nuevamente la Copa del Mundo. Por lo que van a tener una presión extra para intentar volver a conquistar este título. En este caso se medirán a Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J.

Selección Argentina celebrando (Foto: Getty).

Por el lado de Honduras no lograron clasificar a esta competencia por lo que tendrán que prepararse para el siguiente certamen internacional. ‘La H’ viene de jugar contra la Selección Peruana con la cual terminó empatando en los últimos minutos 2-2.

Publicidad

¿Dónde ver el amistoso Argentina vs. Honduras?

El juego entre Argentina vs. Honduras se podrá seguir mediante los canales de cable, así como también mediante streaming en diferentes países. Acá puedes ver dónde ver este partidazo:

Argentina: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, mitelefe

TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, mitelefe Brasil: Xsports

Xsports Honduras: Canal 5 Televicentro Honduras, Canal Deportes TVC, HRN

Canal 5 Televicentro Honduras, Canal Deportes TVC, HRN España : Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ Fanzone

: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ Fanzone Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App

¿A qué hora juegan Argentina vs. Honduras?

El comienzo del encuentro entre Argentina vs. Honduras se dará en los siguientes horarios:

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 21:00 horas

Colombia, Ecuador y Perú: 19:00 horas .

. Chile, Bolivia y Venezuela: 20:00 horas .

. México: 18:00 horas.

Publicidad

Datos Claves