Lamine Yamal y dos jugadores más: las bajas de España para el amistoso ante Perú en Puebla

La Selección de España presenta algunas bajas para su duelo ante la Selección Peruana previo al Mundial 2026.

La Selección Peruana se prepara para su primer gran reto en la era de Mano Menezes. Se van a tener que enfrentar a nada más y nada menos que ante la Selección de España. La campeona del Mundo en 2010 es un equipo bastante potente, pero que en este caso no tendrá a algunas de sus grandes figuras.

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En este caso, Lamine Yamal es la gran baja para el partido frente al combinado patrio. Otro que tampoco estará es la estrella del Athletic Club Nico Williams que tampoco estará en el plantel. Por último, Víctor Muñoz cierra la lista de lesionados que no estarán disponibles para este partido.

Lamine Yamal con la Selección de España (Foto: Getty).

Así se ha podido conocer mediante el periodista Miguel Díaz en España. Los jugadores no viajarán a Puebla, en donde será el encuentro amistoso. Más bien los que no estén listos para jugar se quedarán en Chattanooga para poder seguir con su recuperación de cara al Mundial 2026.

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Las posibles alineaciones de Perú vs. España

Por el momento no se sabe bien si es que Mano Menezes hará cambios en el equipo principal. Se espera que mueva mucho el once para este segundo juego, intentando probar nuevos elementos. Por lo que seguramente se verá uno que otro nuevo jugador en el once titular.

Posibles alineaciones:

España : Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Jon Martín, Alejandro Grimaldo; Rodri, Gavi, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal.

: Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Jon Martín, Alejandro Grimaldo; Rodri, Gavi, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal. Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jairo Concha, Jairo Vélez, Kenji Cabrera, Jhonny Vidales.

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¿Cuándo juega Perú vs. España?

Por un amistoso internacional la Selección Peruana se enfrentará a España este lunes 8 de junio. El duelo será disputado en el Estadio Cuauhtémoc en la ciudad de Puebla. El horario del juego será a las 21:00 horas. La transmisión en Perú estará a cargo de América TV, ATV y Movistar Deportes.

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