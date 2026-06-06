El entrenador de la Selección Peruana hizo un análisis del triunfo de Perú 2-1 ante Haití. Reconoció ciertas fallas, pero elogió el segundo tiempo del combinado.

Mano Menezes habló en conferencia de prensa luego del triunfo de la Selección Peruana este viernes 5 de junio en un partido amistoso ante Haití. El entrenador brasileño destacó el segundo tiempo de ‘La Bicolor’ y también el ingreso del delantero Adrián Ugarriza, quien mejoró al equipo.

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Perú le dio vuelta el partido a Haití y lo ganó 2-1 en el Nu Stadium de Miami (estadio del Inter Miami). Luego de un primer tiempo muy bajo del combinado nacional, se vio una mejor versión en el complemento y, gracias a la pelota parada, pudo anotar en dos ocasiones para quedarse con la victoria.

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“Para una selección que hacía mucho tiempo que no ganaba, significa mucho. Porque en el fútbol podemos hacer las cosas bien, podemos tener oportunidades, pero si no ganamos, siempre nos quedamos en el ‘casi’, nos quedamos pensando que aún no tenemos la capacidad. Y la victoria trae eso”, destacó en primera instancia Menezes ante la consulta de la periodista Ana Lucía Rodríguez (L1MAX).

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“Con la experiencia que tenemos, sabemos que tenemos un largo camino por recorrer. Pero solo es posible avanzar ganando partidos, como ganamos hoy, con superación”, manifestó sobre la importancia de la victoria. Y añadió: “Si no hubiéramos ganado, nos iríamos a casa o llegaríamos al segundo partido pensando siempre que nos falta más de lo que realmente nos falta”.

Mano Menezes destacó el ingreso de Adrián Ugarriza

A pesar del triunfo, Perú no jugó su mejor partido. Si bien Menezes hizo hincapié en la importancia de volver a la victoria, lo cierto es que no dejó de lado los errores que hubo en el equipo. De igual manera, también comentó sobre lo bueno que tuvo ‘La Bicolor’.

“Entiendo que este es el camino. Vamos a tener altos y bajos todavía. Hoy, por ejemplo, cometiendo pequeños errores porque nos faltó un poco de paciencia para construir la jugada contra un equipo que estaba con líneas bajas, como estaba Haití, jugando a nuestro error para salir al contraataque. Tenemos que mover más la pelota de un lado a otro“, consideró.

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“Y en una jugada infeliz, porque cruzamos mal una pelota, cedimos el primer gol. En el primer tiempo, aunque tuvimos el control, nos faltó un poco de contundencia en el último cuarto de cancha”, analizó respecto a los aspectos negativos del seleccionado blanquirrojo.

🎙️Mano Menezes y su análisis de lo que fue el Perú 2-1 Haití#L1Radio



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Pero, detrás de lo malo, hubo algo bueno y, en ello, fue influyente el ingreso de un delantero. “Creo que el ingreso de (Adrián) Ugarriza nos dio esa contundencia para tener una presencia un poco más fuerte arriba, con Vidales retrasándose un poquito más para cumplir una segunda función”, opinó el entrenador brasileño.

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“El equipo mejoró, pero tardamos un poco en marcar, ¿no? Qué bueno que hicimos dos goles de pelota parada. Entrenamos para eso, trabajamos para eso. Y estamos muy contentos por los jugadores“, cerró Mano Menezes sobre el análisis del partido.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

Tras el triunfo 2-1 ante Haití en Miami, Estados Unidos, será tiempo de pensar en el partido ante España en el Estadio Cuauhtémoc, de Puebla, México. El duelo amistoso será el próximo lunes 8 de junio desde las 21:00 horas (Lima, Perú), y contará con transmisión de ATV, América Televisión y Movistar Deportes.

Datos claves

La Selección Peruana derrotó 2-1 a Haití el viernes 5 de junio en Miami.

derrotó 2-1 a Haití el viernes 5 de junio en Miami. El entrenador Mano Menezes destacó el ingreso del delantero Adrián Ugarriza en el complemento.

destacó el ingreso del delantero Adrián Ugarriza en el complemento. Perú jugará contra España el lunes 8 de junio en Puebla, México, a las 21:00.