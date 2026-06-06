Mira en vivo y en directo el partido amistoso entre Portugal vs. Chile previo al Mundial 2026: horario, canales y señal gratis.

La Selección de Portugal afronta uno de sus últimos exámenes antes del inicio del Mundial 2026 cuando reciba a la Selección de Chile en un atractivo partido amistoso internacional. El encuentro servirá para que los portugueses sigan ajustando detalles antes de su debut mundialista, mientras que la Roja buscará cerrar con una buena imagen esta fecha FIFA.

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El compromiso se disputará este sábado 6 de junio en el Estadio Nacional do Jamor, escenario que albergará uno de los amistosos más interesantes de la jornada internacional. Portugal llega con la mira puesta en la Copa del Mundo, donde figura entre las selecciones candidatas a realizar una destacada campaña.

Por su parte, Chile afronta este duelo con una realidad distinta. La selección sudamericana no logró clasificar al Mundial 2026, por lo que este compromiso representa una oportunidad para evaluar jugadores y comenzar a planificar el próximo proceso internacional.

A continuación te brindamos una guía completa para conocer todos los horarios del Portugal vs. Chile, en qué canal podrás ver el partido en vivo y en directo y en qué plataformas podrás seguir la señal online a través de streaming para celulares, tablets y computadoras.

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Cristiano Ronaldo preparándose para el partido amistoso entre Portugal vs. Chile previo al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Chile por TV y streaming?

El partido entre la Selección de Portugal y la Selección de Chile será transmitido EN VIVO por las señales de ESPN y Chilevisión. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Disney+ y la aplicación oficial de Chilevisión.

El horario confirmado del partido será a las 12:45 p.m. en Perú, 1:45 p.m. en Chile y 6:00 p.m. en Portugal. Asimismo, estará disponible mediante distintos operadores de televisión de paga como Dish, SKY, Megacable, Izzi y otros servicios habilitados según cada región.

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Los números oficiales que usarán los jugadores de Portugal en el Mundial 2026. (Foto: Portugal)

Alineaciones del amistoso Portugal vs. Chile

Portugal: José Sá; Diogo Dalot, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio, João Cancelo; Samuel Costa, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Francisco Trincão; Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo.

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Chile: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Lautaro Millán, Darío Osorio; Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia.

Así anunció Chile su partido amistoso ante Portugal. (Foto: Selección Chilena)

¿En qué grupo del Mundial está Portugal?

Portugal está en el Grupo K del Mundial 2026 junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

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¿Cuándo debuta Portugal en el Mundial 2026?

Portugal debuta en el Mundial 2026 ante República Democrática del Congo el próximo miércoles 17 de junio, desde las 12:00 PM y en el NRG Stadium de Houston, Texas – Estados Unidos.

Datos claves

El partido amistoso Portugal vs. Chile se disputará este sábado 6 de junio.

El escenario del encuentro internacional será el Estadio Nacional do Jamor en Portugal.

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