Jairo Vélez marca su primer tanto en la Selección Peruana: gol del 1-0 ante Honduras (VIDEO)

La Selección Peruana no tardó en imponer condiciones en el Estadio Municipal de Butarque. Apenas a los 5 minutos del encuentro amistoso, el marcador se abrió a favor de la Bicolor.

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Debut goleador de Jairo Vélez

Jairo Vélez fue el encargado de desatar la alegría en las gradas de Madrid. El volante aprovechó una excelente jugada colectiva para anotar su primer gol con la camiseta nacional.

Grimaldo realiza una gran jugada individual por la banda y, tras un pase, Yotún recibe y habilita rápidamente a Jairo Vélez, que define para anotar el primero. ⚽



⏱ 12’ PT | PER 🇵🇪 [1] – 0 🇭🇳 HON#LaCasaDeLaSelección 🏠



🖥️ 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝐸𝑁 𝑉𝐼𝑉𝑂 𝑝𝑜𝑟… pic.twitter.com/XBVPlEp4Ug — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 31, 2026

La acción nació del desequilibrio de Joao Grimaldo por la banda. El joven extremo demostró su capacidad para romper líneas y generar peligro constante en campo hondureño.

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Yoshimar Yotún regala asistencia

Tras el desborde, apareció la jerarquía absoluta de Yoshimar Yotún. El mediocampista asistió con precisión para dejar a Vélez en una posición inmejorable frente al arco rival.

Jairo Vélez con la indumentaria de la Selección Peruana. (Foto: X).

El volante nacional no perdonó y definió de derecha con gran seguridad. Con este remate cruzado, venció la resistencia del portero centroamericano y puso el 1-0 parcial.

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Este tanto representa un hito personal para el jugador de Alianza Lima. Tras varias convocatorias, Vélez logra finalmente su debut goleador bajo el mando de Mano Menezes.

Las claves en la Selección Peruana

El planteamiento ofensivo de Perú está dando resultados inmediatos en territorio español. La asociación entre Grimaldo, Yotún y Vélez refleja la fluidez que busca el comando técnico.

Honduras intenta reaccionar tras el golpe temprano, pero la Blanquirroja mantiene el control del balón. El equipo peruano luce sólido y con confianza para ampliar la ventaja en Butarque.

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Jairo Vélez marcó su primer gol en la Selección Peruana. (Foto: X).

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