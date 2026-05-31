Maxloren Castro fue convocado a la Selección Peruana tras la lesión confirmada de Álex Valera

Perú se alista para enfrentar a Haití y a España en los próximos días, pero existen novedades muy importantes en la más reciente convocatoria de Mano Menezes.

La Selección Peruana se alista para nuevos amistosos internacionales que tendrán cita en el mes de junio y cuando ya se había conocido de manera oficial la convocatoria para los partidos frente a Haití y España, ahora hay algunas modificaciones muy importantes. Álex Valera quedó fuera de la nómina tras una lesión del día de ayer y en su lugar fue citado Maxloren Castro.

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“La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Álex Valera, tras un informe médico analizado en coordinación con el club Universitario, ha sido diagnosticado con una lesión, por lo que queda desafectado de la convocatoria para los amistosos internacionales ante las selecciones de Haití y España”; se aprecia en el comunicado de La Bicolor.

Fuente: La Bicolor.

Minutos después de dicha confirmación de lesión de Álex Valera, quien por cierto salió en camilla del duelo entre Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo, se pudo conocer lo siguiente: “La Federación Peruana de Fútbol informa la convocatoria del futbolista del club Sporting Cristal, Maxloren Castro, para los amistosos internacionales ante las selecciones de Haití y España”.

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Fuente: La Bicolor.

De esta manera, la Selección Peruana encontró rápidamente al reemplazante de Álex Valera pensando en la fecha FIFA que se viene. Es cierto que Maxloren Castro no cumple la misma función en el campo de juego ya que no es un delantero de área, pero de todas maneras representa ser una variante en ofensiva que sin duda alguna ayudará en la idea de juego que viene planificando Mano Menezes.

La convocatoria completa de la Selección Peruana para los amistosos ante Haití y España

Teniendo en cuenta que la Selección Peruana enfrentará a Haití y España el próximo viernes 5 de junio y lunes 8 de junio, respectivamente, durante las últimas horas también se confirmó una lesión de Miguel Araujo y quedó fuera de la nómina general. Es así que Mano Menezes junto a su comando técnico dispondrá de los siguientes jugadores para la fecha FIFA que se viene.

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Pedro Gallese, Alejandro Duarte, Matías Córdova, Alfonso Barco, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Matías Lazo, Matías Zegarra, Oliver Sonne, Renzo Garcés, Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Pretell, Rodrigo Vilca, Yoshimar Yotún, Kenji Cabrera, Bassco Soyer, Jhonny Vidales, Maxloren Castro y Adrián Ugarriza. En total, son 24 jugadores.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Maxloren Castro fue convocado a la Selección Peruana para reemplazar al lesionado Álex Valera.

fue convocado a la Selección Peruana para reemplazar al lesionado Álex Valera. 5 y 8 de junio se jugarán los amistosos frente a Haití y España.

se jugarán los amistosos frente a Haití y España. 24 jugadores conforman la lista de Mano Menezes tras la baja de Miguel Araujo.