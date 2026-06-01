Héctor Cúper y los 2 fichajes que hizo para que Universitario pelee por el Torneo Clausura

Héctor Cúper quiere caras nuevas en Universitario. Ya hizo el pedido a la directiva y traerá muchos cambios en Ate.

Universitario de Deportes no tuvo un Torneo Apertura nada bueno y su rendimiento en el año viene siendo bastante bajo. Por es razón, ya se comienzan a hablar de refuerzos. Se vienen caras nuevas para que el plantel tenga una mayor competencia. No obstante, para que algunos lleguen, otros van a tener que salir.

Publicidad

Lo que se ha conocido por medio del periodista deportivo Gustavo Peralta es el pedido de Héctor Cúper. El estratega argentino quiere a 2 refuerzos para afrontar el Torneo Clausura. Se trata de Rodrigo Saravia y Renzo López. Estos son los 2 elementos que espera puedan llegar a tienda crema a pedido del estratega.

“El volante uruguayo que quiere Héctor Cúper tiene 25 años, es Rodrigo Saravia. Ese es el volante uruguayo que quiere el técnico de la ‘U’. Es un jugador que tiene como prioridad Cúper porque considera que es lo que necesita”, fue lo que dijo el comunicador en el programa ‘Hablemos de Max’.

🎙️ @Gustavo_p4: "EL VOLANTE URUGUAYO QUE QUIERE CÚPER ES RODRIGO SARAVIA".



"Tiene 25 años y juega en Brasil".#HablemosDeMAX #universitariodedeportes



Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/6RocaRqb2h



📅 De lunes a jueves a la 12:30 p.m. pic.twitter.com/x1MN3xp84L — L1MAX (@L1MAX_) June 1, 2026

Publicidad

Mientras tanto, hablando del nuevo goleador del equipo explicó. “El ‘9’ que está bastante bien posicionado es Renzo López, uruguayo que está en el Vitoria de Brasil. No es la única opción del extranjero pero a Cúper le han acercado el nombre y le interesa mucho. Lo está evaluando”.

🎙️ @Gustavo_p4: "EL DELANTERO EXTRANJERO QUE SUENA EN LA U ES RENZO LÓPEZ"



"Hay otras opciones, pero este nombre es el más fuerte".#HablemosDeMAX #universitariodedeportes



Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/6RocaRqb2h



📅 De lunes a jueves a la 12:30 p.m. pic.twitter.com/0ObfZjgP9O — L1MAX (@L1MAX_) June 1, 2026

Los números de Rodrigo Saravia y Renzo López

Con respecto a Rodrigo Saravia tiene un total de 25 años de edad y viene jugando en el Ponte Preta. No ha tenido muchas oportunidades este año, el pivote tan solo ha disputado 4 partidos en lo que va de la temporada. 207 son los minutos que ha estado en cancha. Números que podrían ser preocupantes, ya que en el 2025 también solo disputó 9 juegos con Belgrano.

Publicidad

Por el lado de Renzo López hablamos de un delantero de 32 años de edad que está jugando en el Vitoria de Brasil. Este año solo ha disputado 7 duelos con un saldo de 1 gol en 197 minutos en cancha. Hay que decir que una lesión vertebral lo sacó del once titular. Y es que el año pasado jugó 54 partidos haciendo 12 goles y 2 asistencias.

Renzo López contra el Fluminense (Foto: Getty).

¿Quiénes saldrían en Universitario?

Hablamos de traer a 2 jugadores extranjeros y tenemos que precisar que ya los ‘cremas’ usaron sus 7 cupos. Por lo tanto si hablamos de delanteros, tenemos que decir que Sekou Gassama sería el que ya no continuaría. Posiblemente se le rescinda el contrato o se le termine prestando hasta final de año.

Publicidad

El otro sacrificado tendría que ser entre Miguel Silveira y Héctor Fértoli. Posiblemente por edad se decanten en mantener al argentino, mandando a préstamo o rescindir el contrato del brasileño.

Datos Claves