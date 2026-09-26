Los hinchas de Perú destruyen a Mano Menezes tras goleada ante Estados Unidos: “Juega a ratonear”

La Bicolor perdió 4-1 ante Estados Unidos en Orlando y el pueblo peruano no perdona el proceso de Mano Menezes. Al parecer la paciencia se viene agotando y se lo hacen saber con gran énfasis en redes sociales.

Si bien no habían grandes expectativas de que Perú pueda vencer a Estados Unidos por la calidad de ambos equipos, nadie imaginaba una diferencia tan abrupta en el resultado de hoy en el Inter&Co Stadium de Orlando. Fue una durísima derrota por 4-1 que tiene muy frustrado al hincha incondicional, así que uno de los más señalados en estos precisos momentos es Mano Menezes.

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Fuente: Getty Images.

Así es. El entrenador brasileño disputó su quinto partido al mando de Perú y hasta ahora tan solo ha conocido de 1 derrota, 1 empate y 3 derrotas. El resultado de hoy ante Estados Unidos deja bastante qué desear, por decir lo menos, y los hinchas lo cuestionan en demasía por la estrategia que planteó. Además, se le acusa de no intentar jugar al estilo peruano y buscar la contra.

“Pasamos de Gareca a Mano Menezes, uno jugaba atacando con buen toque de pelota y otro juega a ratonear y buscar la contra“, “Nunca vi un DT con más aura perdedora que Mano Menezes” y “Hay que decirlo ya. Perú está perdiendo tiempo con Mano Menezes. Los DT Brasileños en estas épocas no saben llegarle al futbolista peruano”; comentaron distintos hinchas peruanos a través de ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

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Lo que se le viene pronto a la Selección Peruana de Mano Menezes

Luego de la derrota de hoy ante Estados Unidos en la ciudad de Orlando, ahora la Selección Peruana deberá voltear la página para enfocarse en los próximos amistosos internacionales que se vienen. Todavía quedan tres pruebas más para empezar a ver el toque de Mano Menezes, de lo contrario las críticas continuarán en contra de un comando técnico que sigue sin generar respaldo de los hinchas.

El próximo martes 29 de septiembre se jugará ante México en New Jersey, el sábado 3 de octubre se enfrentará a Canadá en Montreal y el último encuentro será contra Colombia en Miami el martes 3 de octubre. Claramente, hablamos de amistosos realmente complicados y de alto vuelo por el nivel de las selecciones, sobre todo cuando todas estuvieron en el más reciente Mundial 2026.

Fuente: La Bicolor.

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