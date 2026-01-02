Los dos fichajes que la Inteligencia Artificial recomienda para que Universitario gane el tetracampeonato nacional en 2026

Universitario de Deportes tiene como gran objetivo la obtención del tetracampeonato nacional. No será una tarea para nada sencilla y por ello es que la directiva viene trabajando en diversos refuerzos. Por ahora son algunos nombres los confirmados en la plantilla para la temporada 2026, aunque gracias a la Inteligencia Artificial vamos a ver qué es lo que realmente necesitarían.
Teniendo en cuenta el plantel de Universitario de Deportes para el próximo campeonato con los arribos de Diego Romero (Arquero) Caín Fara (Defensa – Argentina) Sekou Gassama (Delantero – Senegal) y las salidas de Sebastián Britos (Arquero), Gabriel Costa (Delantero), Diego Churín (Delantero) Jorge Fossati (Entrenador), Rodrigo Ureña (Volante) y Jairo Vélez (Volante), habrían novedades.
De acuerdo a un análisis de la Inteligencia Artificial, el equipo que ahora será liderado técnicamente por Javier Rabanal requiere de un volante tapón extranjero (de preferencia uruguayo o argentino con roce) y un creador de juego que asuma la ’10’. En principio, dichas peticiones se basan en las salidas de jugadores claves en el último título, tales como Rodrigo Ureña y Jairo Vélez.
Cupo de extranjeros: el inconveniente que alerta a Universitario
Uno de los aspectos que podría frenar la llegada de otros fichajes desde el extranjero a Universitario de Deportes pensando en la temporada 2026 tiene que ver con el cupo de extranjeros. Jugadores como Sekou Gassama, Héctor Fértoli, Caín Fara, José Carabalí, Matías Di Benedetto y Williams Riveros son quienes ahora mismo forman parte de las planificaciones de Javier Rabanal.
Al ser 6 jugadores, las bases de la Liga 1 indican que el actual tricampeón del fútbol peruano llegó al límite y solo podría sumar refuerzos locales. Existe un detalle al respecto que tiene que ver con que Matías Di Benedetto y Williams Riveros están en proceso de nacionalización, así que podrían ser inscritos como peruanos. Si finalmente se confirma esta situación, las sugerencias de la Inteligencia Artificial empezarían a tomar más fuerza en la ‘U’.
Universitario alista la presentación de su plantilla versión 2026
Universitario de Deportes se presentará en sociedad el próximo sábado 24 de enero a las 20:00 hora local en el Estadio Monumental. La denominada ‘Noche Crema 26‘ está programada para que incluso empiece a desarrollarse minutos y así luego empiece a rodar el balón en un amistoso internacional frente a la Universidad de Chile. El hincha crema verá por primera vez a la nueva versión del plantel para soñar con la posibilidad del tetracampeonato nacional.
DATOS CLAVES
- Javier Rabanal liderará técnicamente a Universitario de Deportes para la temporada 2026.
- El club alcanzó el límite de 6 extranjeros con Sekou Gassama y Caín Fara.
- Según la Inteligencia Artificial, la ‘U‘ requiere de un volante tapón extranjero y un creador de juego que asuma la ’10’.