Los dos fichajes que la Inteligencia Artificial recomienda para que Universitario gane el tetracampeonato nacional en 2026

Gracias a la tecnología podemos apreciar que la 'U' debería apurar la contratación de más refuerzos en zonas específicas de la cancha. A continuación, los detalles.

Por Renato Pérez

Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto y Edison Flores.
© Liga1 Te Apuesto.Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto y Edison Flores.

Universitario de Deportes tiene como gran objetivo la obtención del tetracampeonato nacional. No será una tarea para nada sencilla y por ello es que la directiva viene trabajando en diversos refuerzos. Por ahora son algunos nombres los confirmados en la plantilla para la temporada 2026, aunque gracias a la Inteligencia Artificial vamos a ver qué es lo que realmente necesitarían.

Teniendo en cuenta el plantel de Universitario de Deportes para el próximo campeonato con los arribos de Diego Romero (Arquero) Caín Fara (Defensa – Argentina) Sekou Gassama (Delantero – Senegal) y las salidas de Sebastián Britos (Arquero), Gabriel Costa (Delantero), Diego Churín (Delantero) Jorge Fossati (Entrenador), Rodrigo Ureña (Volante) y Jairo Vélez (Volante), habrían novedades.

De acuerdo a un análisis de la Inteligencia Artificial, el equipo que ahora será liderado técnicamente por Javier Rabanal requiere de un volante tapón extranjero (de preferencia uruguayo o argentino con roce) y un creador de juego que asuma la ’10’. En principio, dichas peticiones se basan en las salidas de jugadores claves en el último título, tales como Rodrigo Ureña y Jairo Vélez.

Fuente: Universitario.

Fuente: Universitario.

Cupo de extranjeros: el inconveniente que alerta a Universitario

Uno de los aspectos que podría frenar la llegada de otros fichajes desde el extranjero a Universitario de Deportes pensando en la temporada 2026 tiene que ver con el cupo de extranjeros. Jugadores como Sekou Gassama, Héctor Fértoli, Caín Fara, José Carabalí, Matías Di Benedetto y Williams Riveros son quienes ahora mismo forman parte de las planificaciones de Javier Rabanal.

Fuente: @MDeportivope

Fuente: @MDeportivope

Hijo de Chiqui Tapia podría llegar a Universitario de Deportes: preguntaron condiciones

ver también

Hijo de Chiqui Tapia podría llegar a Universitario de Deportes: preguntaron condiciones

Al ser 6 jugadores, las bases de la Liga 1 indican que el actual tricampeón del fútbol peruano llegó al límite y solo podría sumar refuerzos locales. Existe un detalle al respecto que tiene que ver con que Matías Di Benedetto y Williams Riveros están en proceso de nacionalización, así que podrían ser inscritos como peruanos. Si finalmente se confirma esta situación, las sugerencias de la Inteligencia Artificial empezarían a tomar más fuerza en la ‘U’.

Universitario alista la presentación de su plantilla versión 2026

Universitario de Deportes se presentará en sociedad el próximo sábado 24 de enero a las 20:00 hora local en el Estadio Monumental. La denominada ‘Noche Crema 26‘ está programada para que incluso empiece a desarrollarse minutos y así luego empiece a rodar el balón en un amistoso internacional frente a la Universidad de Chile. El hincha crema verá por primera vez a la nueva versión del plantel para soñar con la posibilidad del tetracampeonato nacional.

Fuente: Universitario.
Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

  • Javier Rabanal liderará técnicamente a Universitario de Deportes para la temporada 2026.
  • El club alcanzó el límite de 6 extranjeros con Sekou Gassama y Caín Fara.
  • Según la Inteligencia Artificial, la ‘U‘ requiere de un volante tapón extranjero y un creador de juego que asuma la ’10’.
renato pérez
Renato Pérez
