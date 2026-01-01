Sebastián Britos tendrá en Peñarol la oportunidad que no le dio Universitario

Sebastián Britos dio por terminada su etapa como arquero de Universitario de Deportes donde logró dos títulos nacionales (2024 y 2025). Ahora, fue anunciado como uno de los nuevos arqueros de Peñarol, en lo que será su regreso a Uruguay (su última temporada fue con Liverpool en 2023).

Publicidad

Publicidad

Peñarol confirmó de manera oficial la llegada de Sebastián Britos a través de una publicación oficial en sus redes sociales. Se suma a Washington Aguerre, quien ya fue anunciado por el ‘Carbonero’ para ser el titular en el arco. En todo caso, el ex Universitario llegaría para ser una opción de recambio, aunque con chance de pelear por ser el titular.

Tweet placeholder

El conjunto uruguayo, que perdió la final por el título nacional ante Nacional, tendrá cambio total en el arco. Es que Brayan Cortés se fue del club y atajará en Argentinos Juniors, mientras que Martín Campaña tendría chances de seguir su carrera en Montevideo Wanderers. Por eso, llegan Aguerre y Britos.

Publicidad

Publicidad

Universitario no le dio chance de pelear como titular a Sebastián Britos

Universitario ya definió quiénes serán sus arqueros para la temporada 2026. El club decidió no renovarle su contrato a Sebastián Britos y lo reemplazará con Diego Romero, que volvió de su préstamo por Banfield. En tanto, continúan en el plantel Miguel Vargas y Aamet Calderón.

Tweet placeholder

ver también Bomba en la Liga 1: Universitario fichó a volante argentino valorizado en medio millón

La decisión de Universitario de no contar con Britos sorprendió al hincha, ya que se trata del arquero titular durante los dos últimos títulos nacionales. Al uruguayo no le dieron la chance de pelear por el puesto con Diego Romero. La directiva definió que sea éste último el titular, dejando libre al uruguayo.

Publicidad

Publicidad

Peñarol, en tanto, define su llegada para que pelee por el puesto con Washington Aguerre, más allá que éste ya supo atajar en el club y cuenta con esa ventaja. En todo caso, la experiencia de Britos le permitiría tener una oportunidad.

¿Cuánto gana Sebastián Britos, exarquero de Universitario?

Sebastián Britos ganaba alrededor de 15 mil dólares mensuales en Universitario, según la última información brindada por el portal Salary Sport. No hay detalles sobre su nuevo salario en Peñarol.

Datos claves

Sebastián Britos ficha por Peñarol tras ganar los títulos de 2024 y 2025 con Universitario.

ficha por Peñarol tras ganar los títulos de 2024 y 2025 con Universitario. El arquero percibía un salario de 15 mil dólares mensuales durante su etapa en Universitario.

mensuales durante su etapa en Universitario. Diego Romero reemplaza a Britos en Universitario para 2026 tras regresar de su préstamo.

Publicidad