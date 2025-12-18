Parece que la búsqueda del nuevo director técnico para la Selección Peruana ha concluido. El nombre del estratega portugués Renato Paiva ha emergido con una fuerza notable como el principal candidato para tomar las riendas del equipo nacional. Según reportes del periodista Fabián Camacho, las negociaciones entre la Federación Peruana de Fútbol y el entorno de Paiva estarían en su fase final, allanando el camino para una inminente oficialización.

Publicidad

Publicidad

El nuevo entrenador de la Selección Peruana

Camacho detalló que Paiva, de 55 años, ya “tiene todo conversado” para encabezar el proyecto deportivo peruano, con un enfoque en la clasificación al Mundial 2030. Esta novedad ha tenido repercusión en el ámbito regional, especialmente en Chile, donde el técnico luso era la opción primordial para dirigir a la Universidad de Chile. No obstante, la oportunidad de comandar una selección CONMEBOL habría sido el factor decisivo para inclinar la balanza a favor del equipo incaico, relegando sus posibilidades en clubes.

Renato Paiva trabajando como entrenador en Botafogo por el Mundial de Clubes. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Paiva es un técnico cuyo perfil es altamente valorado por la FPF debido a su enfoque en la modernización de estructuras deportivas. Su periodo más destacado en Sudamérica fue con Independiente del Valle, donde no solo ganó la Serie A de Ecuador en 2021 y fue reconocido como el mejor entrenador del año, sino que también implementó un estilo de juego asociativo y de alta intensidad. Esta metodología es precisamente la que la FPF busca recuperar tras los recientes resultados adversos en las Eliminatorias.

Publicidad

Publicidad

Renato Paiva y su manejo como técnico

En el aspecto táctico, el periodista resaltó que Paiva prefiere el sistema 4-2-3-1, un esquema que prioriza el control del balón y una marcada vocación ofensiva. Este planteamiento significa un cambio radical respecto a los sistemas más conservadores vistos en la ‘Bicolor’ últimamente y se alinea con la visión de Jean Ferrari, director deportivo, de contratar a un técnico extranjero con ideas vanguardistas para potenciar a los volantes y extremos peruanos.

ver también Alfonso Barco respondió si volverá a Universitario para reemplazar a Rodrigo Ureña

ver también Alianza Lima en alerta, Guillermo Viscarra tiene dos grandes propuestas del exterior y su futuro se complica

Aunque el presupuesto oficial de la Federación se formalizará en enero de 2026, las negociaciones se han intensificado para asegurar la contratación antes de finalizar el presente año. El objetivo es que el nuevo estratega pueda iniciar su planificación desde el 1 de enero. Paiva se encuentra actualmente sin equipo tras su reciente paso por el fútbol brasileño, donde dirigió al Fortaleza y también en Botafogo, incluso en el Mundial de Clubes de 2025.

¿Selección Peruana ganaría con Renato Paiva?

Con esta potencial incorporación, la Selección Peruana busca renovar la ilusión de su afición y reafirmar su autoridad en el continente. La oficialización se espera para los próximos días, marcando el inicio de una nueva etapa con metodología europea, enfocada no solo en resultados inmediatos, sino en una reestructuración profunda de la identidad futbolística nacional.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE