¿Y Universitario? Alan Cantero reveló lo que realmente pretendió ahora que renovó con Alianza Lima: “Mi intención siempre fue…”

Una de las novelas del mercado de fichajes en la Liga 1 llegó a su fin. Cuando se hablaba mucho de la posibilidad de que Universitario de Deportes tuvo en la mira a Alan Cantero en un tramo complicado de renovación con Alianza Lima, hoy el argentino llegó al país para cerrar su continuidad con los íntimos y así terminar con los rumores que se dieron al confirmar su verdadera intención.

Resulta que Alan Cantero, quien estaba a préstamo en Alianza Lima proveniente de Godoy Cruz, seguirá jugando en el barrio de Matute al haber revelado que su primera voluntad siempre fue quedarse en el equipo victoriano por sobre todas las cosas. Sin dar detalles respecto a una oferta concreta por parte de Universitario de Deportes, el atacante contó que el enfoque es total en este 2026.

“Estoy muy feliz de estar acá nuevamente, renovando la ilusión. Todo se dio muy rápido. Yo quería estar acá, para mí era importante. Ya estamos en el país y ahora toca hacer lo mejor para Alianza. Que el club apueste por mí habla bien de lo que he hecho, aunque sé que puedo dar más. Mi primera intención siempre fue Alianza”; contó Alan Cantero en conversación con los medios deportivos locales.

El anhelo de Alan Cantero en esta nueva temporada con Alianza Lima

Hablando de lo que espera en esta nueva etapa con Alianza Lima, la cual por cierto durará en principio hasta diciembre del año 2028 en lo que representa el acuerdo con la directiva blanquiazul, Alan Cantero reveló que conoce muy bien las intenciones del entrenador Pablo Guede y de lo que requiere para conseguir mejores resultados grupales a diferencia de lo que fue la temporada 2025.

“Todavía no hemos hablando, pero seguramente cuando nos juntemos todo el plantel va a venir esa charla, así que estamos tranquilos. Sí, lo conozco de Argentina. Un muy buen entrenador, eso ya lo dije en su momento. Es un entrenador muy ofensivo, sabe a lo que juega y esperemos que sea un gran año para todos. Sabemos que tuvimos una mala experiencia en el campeonato anterior, pero ahora vamos a dejarlo todo para sacar las cosas adelante”; finalizó.

¿Cómo le fue a Alan Cantero con Alianza Lima durante la temporada 2025?

Acompañado de algunas lesiones que no le permitieron conseguir ritmo de continuidad durante la temporada 2025, Alan Cantero completó un total de 32 encuentros con Alianza Lima, en donde anotó 5 goles y registró 5 asistencias entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Sumando 1.768 de minutos, ahora el atacante se proyecto un año 2026 con mejores logros y sobre todo devolviendo la confianza que la directiva ha puesto en sus rendimientos.

