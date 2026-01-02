La Selección Peruana que competirá en la Kings World Cup Nations vive horas de alta tensión en la antesala de su debut. A solo 24 horas del inicio del torneo, se desató una polémica interna que golpea directamente a Paolo Guerrero, presidente del equipo nacional en esta competencia.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con un comunicado difundido por ‘FC Tribuna KL’ en redes sociales, cuatro jugadores convocados quedaron fuera del plantel tras presentar una solicitud de incremento económico que fue rechazada por la organización.

Cuatro jugadores quedaron fuera por un pedido económico

Según la información oficial, los futbolistas excluidos solicitaron una mejora económica en la previa del certamen. Ante la negativa de la organización, se resolvió apartarlos de la convocatoria a pocas horas del debut, generando revuelo y críticas por el momento en el que se tomó la decisión.

Las bajas confirmadas son:

El Chino Eder

Juan Pablo Saravia

Yordi Rivera

Junior Ulloa

Publicidad

Publicidad

La situación provocó un fuerte impacto mediático y dejó a la Selección Peruana en el centro de la polémica justo antes de iniciar su participación en el Mundial de Naciones.

ver también Perú en la Kings World Cup Nations 2026: jugadores elegidos por Paolo Guerrero y Zeein, grupo, rivales, fixture y dónde ver los partidos

Cambios de último momento en la nómina peruana

Frente a estas salidas, se confirmaron rápidamente los reemplazos que se sumarán al equipo para afrontar la competencia. Los nuevos convocados son:

Publicidad

Publicidad

Percy Valverde (arquero)

Kevin Gutiérrez

Jorge Sevilla (exfutbolista de 11)

Bruno Agnello (exfutbolista de 11)

Con este escenario, el combinado peruano deberá enfocarse en lo deportivo, mientras Paolo Guerrero afronta su primer gran desafío como presidente del equipo en medio de un escándalo que sacude la previa de la Kings World Cup Nations.

El mensaje de ‘El Zeein’, segundo presidente del equipo peruano

Luego de que se hiciera público el conflicto y las salidas de los cuatro jugadores, El Zeein, que también es presidente del equipo peruano en la Kings World Cup Nations, se pronunció brevemente en sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

“Sin comentarios. A seguir adelante”, escribió, acompañando el mensaje con un corazón, en una clara señal de respaldo al proyecto pese a la polémica generada en la previa del debut.

DATOS CLAVES

Cuatro jugadores fueron excluidos de la selección presidida por Paolo Guerrero por solicitar mejoras económicas.

Publicidad

Publicidad

Las bajas confirmadas son El Chino Eder, Juan Pablo Saravia, Yordi Rivera y Junior Ulloa.