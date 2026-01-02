La Selección Peruana que competirá en la Kings World Cup Nations vive horas de alta tensión en la antesala de su debut. A solo 24 horas del inicio del torneo, se desató una polémica interna que golpea directamente a Paolo Guerrero, presidente del equipo nacional en esta competencia.
De acuerdo con un comunicado difundido por ‘FC Tribuna KL’ en redes sociales, cuatro jugadores convocados quedaron fuera del plantel tras presentar una solicitud de incremento económico que fue rechazada por la organización.
Cuatro jugadores quedaron fuera por un pedido económico
Según la información oficial, los futbolistas excluidos solicitaron una mejora económica en la previa del certamen. Ante la negativa de la organización, se resolvió apartarlos de la convocatoria a pocas horas del debut, generando revuelo y críticas por el momento en el que se tomó la decisión.
Las bajas confirmadas son:
- El Chino Eder
- Juan Pablo Saravia
- Yordi Rivera
- Junior Ulloa
La situación provocó un fuerte impacto mediático y dejó a la Selección Peruana en el centro de la polémica justo antes de iniciar su participación en el Mundial de Naciones.
Cambios de último momento en la nómina peruana
Frente a estas salidas, se confirmaron rápidamente los reemplazos que se sumarán al equipo para afrontar la competencia. Los nuevos convocados son:
- Percy Valverde (arquero)
- Kevin Gutiérrez
- Jorge Sevilla (exfutbolista de 11)
- Bruno Agnello (exfutbolista de 11)
Con este escenario, el combinado peruano deberá enfocarse en lo deportivo, mientras Paolo Guerrero afronta su primer gran desafío como presidente del equipo en medio de un escándalo que sacude la previa de la Kings World Cup Nations.
El mensaje de ‘El Zeein’, segundo presidente del equipo peruano
Luego de que se hiciera público el conflicto y las salidas de los cuatro jugadores, El Zeein, que también es presidente del equipo peruano en la Kings World Cup Nations, se pronunció brevemente en sus redes sociales.
“Sin comentarios. A seguir adelante”, escribió, acompañando el mensaje con un corazón, en una clara señal de respaldo al proyecto pese a la polémica generada en la previa del debut.
