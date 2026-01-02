Empata Cristiano Ronaldo: Al Ahli vs. Al Nassr (2-2) EN VIVO vía FOX One, FOX Deportes y Tarjeta Roja por la Saudi Pro League

El duelo entre Al Ahli y Al Nassr, con Cristiano Ronaldo como figura, se disputará hou, viernes 2 de enero, por la fecha 13 de la Saudi Pro League, en los siguientes horarios:

Cristiano Ronaldo inicia el 2026 sin pausa y hoy, viernes 2 de enero, disputará su primer partido del año con Al Nassr, que visitará a Al Ahli por la fecha 13 de la Saudi Pro League.

En Estados Unidos , el cotejo estará disponible en FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App, foxsports.com y fuboTV, mientras que en España se podrá ver por Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos.

El encuentro entre Al Ahli y Al Nassr no contará con transmisión oficial en Sudamérica, salvo en Brasil , donde podrá verse en vivo a través de BandSports, Canal GOAT, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play.

Al Ahli estuvo cerca de abrir el marcador, pero el balón se estrelló contra el poste.

Se pone en ventaja el equipo local con un gran tanto de Ivan Toney.

Al Nassr no encuentra respuestas en defensa y vuelve a ser atacado por su rival, que busca el segundo.

Gran pase en profundidad, que termina en los pies de Toney y marca el 2-0 para Al Ahli.

Grosero error del portero de Al Ahli y Al Nassr anota el descuento.

Pese al intento, el delantero portugués no logré conectar con el balón y marcar el 2-2.

Ambos equipos se retiran del campo y se dirigen a los vestuarios. Al Nassr empata 2-2 con Al Ahli.

Al Nassr buscará ponerse arriba en el marcador y es por esto que realizó dos cambios: salen Sultan y Saad Al Nasser e ingresan Nawaf Boushal y Ayman.

Al Ahli afronta la fecha 13 de la Saudi Pro League con confianza, luego de haber ganado en agosto la Supercopa de Arabia Saudí por penales ante Al Nassr, resultado que privó a Cristiano Ronaldo de su primer título en el país.

El equipo dirigido por Jaissle llega a este encuentro como uno de los más firmes del torneo, respaldado por su regularidad ofensiva, con goles en 17 de sus últimos 18 partidos.

Enfrente estará un Al Nassr con sed de revancha que, pese al empate reciente ante Al Ettifaq, conserva un rendimiento sobresaliente y un ataque letal con más de tres goles por partido.