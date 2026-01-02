Es tendencia:
Empata Cristiano Ronaldo: Al Ahli vs. Al Nassr (2-2) EN VIVO vía FOX One, FOX Deportes y Tarjeta Roja por la Saudi Pro League

El equipo del delantero portugués buscará reencontrarse con el triunfo ante uno de los cinco primeros de la tabla.

¡Inicio el segundo tiempo!

Al Nassr buscará ponerse arriba en el marcador y es por esto que realizó dos cambios: salen Sultan y Saad Al Nasser e ingresan Nawaf Boushal y Ayman.

¡Final del primer tiempo!

Ambos equipos se retiran del campo y se dirigen a los vestuarios. Al Nassr empata 2-2 con Al Ahli.

44' ¡GOOOL DE AL NASSR!

42' ¡Cristiano, una vez más, cerca del 2-2!

El cabezazo de Cristiano Ronaldo se va ligeramente alto.

35' 'CR7' busca el empate

Pese al intento, el delantero portugués no logré conectar con el balón y marcar el 2-2.

31' ¡GOOOL DE AL NASSR!

Grosero error del portero de Al Ahli y Al Nassr anota el descuento.

Así reaccionó 'CR7' al doblete de Toney

19' ¡GOOOL DE AL AHLI!

Gran pase en profundidad, que termina en los pies de Toney y marca el 2-0 para Al Ahli.

11' ¡Casi llega el segundo para Al Ahli!

Al Nassr no encuentra respuestas en defensa y vuelve a ser atacado por su rival, que busca el segundo.

7' ¡GOOOL DE AL AHLI!

Se pone en ventaja el equipo local con un gran tanto de Ivan Toney.

1' ¡Primera gran jugada del partido!

Al Ahli estuvo cerca de abrir el marcador, pero el balón se estrelló contra el poste.

¡Inició el partido!

Ya juegan Al Nassr y Al Ahli.

Al Nassr, liderado por 'CR7', salió al campo de juego a calentar

Así fue la llegada del plantel de Al Nassr

¡Alineación confirmada de Al Ahli!

¡Alineación confirmada de Al Nassr!

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos han sido muy ajustados:

  • Igualaron 2–2 en la Supercopa de Arabia Saudí

  • Al Nassr ganó 3–2 como visitante en la liga

  • En septiembre de 2024, terminaron 1–1

Posibles alineaciones de ambos equipos

Al Nassr (4-4-2): Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghannam, Iñigo Martínez, Abdullah Al-Amri, Saad Al-Nasser; Wesley, Ângelo Gabriel, Marcelo Brozović, Kingsley Coman; Cristiano Ronaldo y Joao Félix.

Al Ahli (4-4-2): Abdulrahman Al-Sanbi; Mohammed Yousef, Merih Demiral, Roger Ibañez, Zakaria Hawsawi; Matheus Gonçalves, Ziyad Al-Johani, Valentin Atangana, Galeno; Firas Al-Buraikan e Ivan Toney.

¿Dónde ver Al Nassr vs. Al Ahli en TV y online?

El encuentro entre Al Ahli y Al Nassr no contará con transmisión oficial en Sudamérica, salvo en Brasil, donde podrá verse en vivo a través de BandSports, Canal GOAT, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play.

En Estados Unidos, el cotejo estará disponible en FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App, foxsports.com y fuboTV, mientras que en España se podrá ver por Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos.

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Al Nassr y Al Ahli!

Cristiano Ronaldo inicia el 2026 sin pausa y hoy, viernes 2 de enero, disputará su primer partido del año con Al Nassr, que visitará a Al Ahli por la fecha 13 de la Saudi Pro League.

¿A qué hora juega Al Nassr vs. Al Ahli?

El duelo entre Al Ahli y Al Nassr, con Cristiano Ronaldo como figura, se disputará hou, viernes 2 de enero, por la fecha 13 de la Saudi Pro League, en los siguientes horarios:

  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 14:30 horas.
  • Bolivia y Venezuela: 13:30 horas.
  • Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y Estados Unidos (ET): 12:30 horas.
  • Costa Rica, Honduras, México y Nicaragua: 11:30 horas.
  • Estados Unidos (PT): 09:30 horas.
Por Nicole Cueva

Al Ahli vs. Al Nassr
© Saudi Pro LeagueAl Ahli vs. Al Nassr

Al Ahli afronta la fecha 13 de la Saudi Pro League con confianza, luego de haber ganado en agosto la Supercopa de Arabia Saudí por penales ante Al Nassr, resultado que privó a Cristiano Ronaldo de su primer título en el país.

El equipo dirigido por Jaissle llega a este encuentro como uno de los más firmes del torneo, respaldado por su regularidad ofensiva, con goles en 17 de sus últimos 18 partidos.

Enfrente estará un Al Nassr con sed de revancha que, pese al empate reciente ante Al Ettifaq, conserva un rendimiento sobresaliente y un ataque letal con más de tres goles por partido.

nicole cueva
Nicole Cueva
