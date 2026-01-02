Empata Cristiano Ronaldo: Al Ahli vs. Al Nassr (2-2) EN VIVO vía FOX One, FOX Deportes y Tarjeta Roja por la Saudi Pro League

Al Ahli afronta la fecha 13 de la Saudi Pro League con confianza, luego de haber ganado en agosto la Supercopa de Arabia Saudí por penales ante Al Nassr, resultado que privó a Cristiano Ronaldo de su primer título en el país.
El equipo dirigido por Jaissle llega a este encuentro como uno de los más firmes del torneo, respaldado por su regularidad ofensiva, con goles en 17 de sus últimos 18 partidos.
Enfrente estará un Al Nassr con sed de revancha que, pese al empate reciente ante Al Ettifaq, conserva un rendimiento sobresaliente y un ataque letal con más de tres goles por partido.