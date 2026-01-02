¿Qué pasará con Felipe Vizeu si Sporting Cristal concreta el fichaje de Andrey Estupiñán?

Todo parece indicar que la directiva de Sporting Cristal aún no le cierra a las puertas a los fichajes. Siendo uno de los equipos que más noticias generó durante las últimas semanas del año 2025 con el anuncio de varias llegadas y salidas, ahora el nombre de Andrey Estupiñán empieza a generar tendencia frente a la posibilidad de que pueda quitarle espacio a Felipe Vizeu.



Fuente: @olsendeportes

Es importante mencionar y recordar que Sporting Cristal ya tiene a sus 6 extranjeros para la temporada 2026, lo cual estipula una normativa muy importante en las bases de la Liga 1. Santiago González (Argentina), Gustavo Cazonatti (Brasil), Gabriel Santana (Brasil), Juan Cruz González (Argentina), Cristiano Da Silva (Brasil) y Felipe Vizeu (Brasil) son los inscritos hasta ahora.

Dicho esto, ¿qué sucederá con Felipe Vizeu si finalmente se concreta el arribo de Andrey Estupiñán? En principio, la solución más viable y entendible es que el ‘9’ brasileño rescinda su contrato con Sporting Cristal. La directiva, al haber realizado una oferta por el goleador colombiano, ya estaría muy consciente de ello y en las próximas horas podrían darse mayores novedades al respecto.

Fuente: Sporting Cristal.

¿Quién es Andrey Estupiñán y por qué es tendencia en Sporting Cristal?

De acuerdo a una reciente información del periodista argentino Mariano Olsen, quien lleva muchos años en el medio deportivo colombiano, reveló hace algunas horas que Andrey Estupiñán está en la mira de Sporting Cristal y que incluso desde el entorno del atacante andarían evaluando una oferta. El goleador de 31 años viene de jugar en Deportivo Cali y terminó contrato en diciembre pasado.

Esta situación sería de gran aporte para la directiva celeste al no tener que pagar ninguna cláusula por dichos servicios. Andrey Estupiñán se desempeña como extremo izquierdo y por ello es que interesa mucho en Sporting Cristal al ser una posición en donde quieren reforzarse. Durante la temporada 2025 jugó un total 39 partidos entre Liga BetPlay y Copa Colombia con 9 goles y 1 asistencia.

Otro aspecto a destacar es que el colombiano no suena recién ahora en Sporting Cristal, sino que a inicios del mes de diciembre del 2025 fue que se dio una oferta de por medio y con un monto menor en lo económico. Hoy la situación podría haber cambiado un poco, sabiendo incluso que equipos como importantes como Deportivo Pasto, Águilas Doradas y The Strongest también lo quieren fichar.

Los números de Felipe Vizeu que generan incertidumbre en Sporting Cristal

Felipe Vizeu llegó a Sporting Cristal en agosto del 2025 y firmó hasta diciembre del 2026. En el último tramo de la temporada pasada, tan solo anotó 2 goles en 9 partidos de la Liga 1, con lo cual claramente genera diversas dudas entre los hinchas rimenses respecto a si realmente será el delantero idóneo para salir campeones en el torneo que se viene. Además, las constantes lesiones son temas de discusión y habría que ver cuál es la determinación que toma la directiva.

