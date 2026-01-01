Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Hernán Barcos será rival de Alianza Lima: firmó con FC Cajamarca para la temporada 2026

FC Cajamarca anunció de manera oficial la llegada de Hernán Barcos para que sea su figura en 2026. Los detalles del acuerdo.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Hernán Barcos fichó por FC Cajamarca.
© Producción Bolavip.Hernán Barcos fichó por FC Cajamarca.

Hernán Barcos es nuevo jugador de FC Cajamarca y será rival de Alianza Lima en la Liga 1 2026. El ‘Pirata’ terminó su vínculo con los ‘Blanquiazules’, pero continuará en el fútbol peruano para ser parte de uno de los equipos recién ascendidos. El propio club cajamarquino hizo el anuncio en sus redes sociales oficiales.

Publicidad

Demostrando que empieza el año 2026 con todo, FC Cajamarca da un golpe de autoridad en la mesa de la Liga 1 y ahora cuenta con un jugador experimentado, con una alta cuota goleadora y una institución tanto en el vestuario como fuera de él.

El ‘Pirata’ era uno de los agentes libres más valorados en Perú. Sonó en Sporting Cristal, Sport Boys le hizo una oferta, pero FC Cajamarca lo convenció con un buen contrato, incluso mejor que el de clubes del exterior. En este sentido, Montevideo Wanderers de Uruguay lo buscó por pedido de su entrenador Mathías Corujo, pero no pudo seducirlo.

Hay que mencionar que FC Cajamarca no solamente está contratando a Hernán Barcos, el cuadro recién ascendido a la Primera División de la Liga 1 de Perú también tiene en sus filas a jugadores recién llegados como Pablo Lavandeira.

Publicidad
Tweet placeholder

Hernán Barcos se unirá a un FC Cajamarca repleto de ex Alianza Lima

Hernán Barcos no será el único ex Alianza Lima que vestirá la camiseta azul y amarilla de FC Cajamarca en la temporada 2026 de la Liga 1 de Perú. Un refuerzo confirmado es su amigo Pablo Lavandeira, quien también dejó atrás al cuadro ‘íntimo’ y ahora será parte de los cajamarquinos.

En tanto, hay negociaciones encaminadas para sumar a otros jugadores que vistieron la camiseta blanquiazul como Ángelo Campos, Pablo Míguez, Ricardo Lagos y el joven Carlos Gómez. Además, no se descartan las presencias del experimentado paraguayo Edgar Benítez y el joven atacante Sebastián Pineau.

Publicidad

En tanto, también hay futbolistas de Universitario y Sporting Cristal que interesan. En el caso del primero, Yuriel Celi sería una de las opciones en ‘El Caballo Negro’, mientras que del segundo resalta Catriel Cabellos, de mal año con los ‘Celestes’ del Rímac.

El súper equipo que está haciendo Hernán Barcos en FC Cajamarca con puro ex Alianza Lima

ver también

El súper equipo que está haciendo Hernán Barcos en FC Cajamarca con puro ex Alianza Lima

Datos claves

  • Hernán Barcos fichó por FC Cajamarca para disputar la Liga 1 2026 de Perú.
  • El club Montevideo Wanderers de Uruguay también buscó contratar al delantero de 41 años.
Publicidad
  • Pablo Lavandeira es otro refuerzo confirmado del equipo cajamarquino tras su paso por Alianza.
hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Hernán Barcos trae a figura conocida como el nuevo D'Alessandro para FC Cajamarca
Liga 1

Hernán Barcos trae a figura conocida como el nuevo D'Alessandro para FC Cajamarca

Mientras espera a Barcos, FC Cajamarca prepara otro fichaje bomba
Liga 1

Mientras espera a Barcos, FC Cajamarca prepara otro fichaje bomba

No solo de Alianza Lima, los jugadores de Cristal y Universitario que quiere FC Cajamarca
Liga 1

No solo de Alianza Lima, los jugadores de Cristal y Universitario que quiere FC Cajamarca

'U' confirmó la mejor noticia en el inicio del 2026
Universitario

'U' confirmó la mejor noticia en el inicio del 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo