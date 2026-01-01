Hernán Barcos será rival de Alianza Lima: firmó con FC Cajamarca para la temporada 2026

Hernán Barcos es nuevo jugador de FC Cajamarca y será rival de Alianza Lima en la Liga 1 2026. El ‘Pirata’ terminó su vínculo con los ‘Blanquiazules’, pero continuará en el fútbol peruano para ser parte de uno de los equipos recién ascendidos. El propio club cajamarquino hizo el anuncio en sus redes sociales oficiales.

Demostrando que empieza el año 2026 con todo, FC Cajamarca da un golpe de autoridad en la mesa de la Liga 1 y ahora cuenta con un jugador experimentado, con una alta cuota goleadora y una institución tanto en el vestuario como fuera de él.

El ‘Pirata’ era uno de los agentes libres más valorados en Perú. Sonó en Sporting Cristal, Sport Boys le hizo una oferta, pero FC Cajamarca lo convenció con un buen contrato, incluso mejor que el de clubes del exterior. En este sentido, Montevideo Wanderers de Uruguay lo buscó por pedido de su entrenador Mathías Corujo, pero no pudo seducirlo.

Hay que mencionar que FC Cajamarca no solamente está contratando a Hernán Barcos, el cuadro recién ascendido a la Primera División de la Liga 1 de Perú también tiene en sus filas a jugadores recién llegados como Pablo Lavandeira.

Hernán Barcos se unirá a un FC Cajamarca repleto de ex Alianza Lima

Hernán Barcos no será el único ex Alianza Lima que vestirá la camiseta azul y amarilla de FC Cajamarca en la temporada 2026 de la Liga 1 de Perú. Un refuerzo confirmado es su amigo Pablo Lavandeira, quien también dejó atrás al cuadro ‘íntimo’ y ahora será parte de los cajamarquinos.

En tanto, hay negociaciones encaminadas para sumar a otros jugadores que vistieron la camiseta blanquiazul como Ángelo Campos, Pablo Míguez, Ricardo Lagos y el joven Carlos Gómez. Además, no se descartan las presencias del experimentado paraguayo Edgar Benítez y el joven atacante Sebastián Pineau.

En tanto, también hay futbolistas de Universitario y Sporting Cristal que interesan. En el caso del primero, Yuriel Celi sería una de las opciones en ‘El Caballo Negro’, mientras que del segundo resalta Catriel Cabellos, de mal año con los ‘Celestes’ del Rímac.

Datos claves

Hernán Barcos fichó por FC Cajamarca para disputar la Liga 1 2026 de Perú.

El club Montevideo Wanderers de Uruguay también buscó contratar al delantero de 41 años.

