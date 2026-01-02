Alianza Lima se mueve por exigencia directa de Pablo Guede y el nombre ya está sobre la mesa. Según reveló el periodista Kevin Pacheco, el técnico blanquiazul pidió un refuerzo puntual para cerrar el plantel 2026 y el elegido es un zaguero joven, con recorrido internacional y cartel de campeón.

Publicidad

Publicidad

Se trata de Mateo Antoni, defensor central uruguayo de 22 años, actualmente perteneciente a Argentinos Juniors. En tienda íntima lo ven como la pieza ideal para completar el cupo de extranjeros y elevar el nivel de una defensa que será clave tanto en Liga 1 como en el plano internacional.

El currículum del futbolista no pasa desapercibido. Antoni fue campeón del Mundial Sub 20 con Uruguay en 2023, además de haber levantado títulos con Liverpool y Nacional en su país. Su perfil combina juventud, experiencia competitiva y roce en torneos de alto nivel, algo que el comando técnico considera indispensable.

Lo más relevante es que no se trata de una oportunidad de mercado, sino de un pedido directo del comando técnico de Pablo Guede. El entrenador quiere un central con carácter, salida limpia y personalidad para asumir presión. Ahora, la pelota está del lado de la dirigencia: cumplir el pedido del DT o arriesgarse a empezar el 2026 con un plantel incompleto. La decisión marcará el rumbo de Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

Mateo Antoni será nuevo jugador de Alianza Lima. (Foto: X)

Los números de Mateo Antoni en el 2025

Mateo Antoni pertenece a la plantilla de Argentinos Juniors y no tuvo continuidad en la temporada 2025. De hecho solo jugó un partido según el registro de Sofascore: el 21 de septiembre ante Banfield.

ver también Alianza Lima respondió a la indirecta de FC Cajamarca por la polémica entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos

Argentinos Juniors lo compró a inicios del 2025 por poco más de 2 millones de dólares y le firmó contrato hasta el 2029, lo que confirma la fuerte apuesta que hicieron por él. Sin embargo, Alianza Lima buscaría su llegada a préstamo por un año, una fórmula que ya se encuentra en evaluación entre las partes.

Publicidad

Publicidad

Mateo Antoni en el radar de Alianza Lima. (Foto: Nacional)

¿En qué clubes ha jugado Mateo Antoni?

Mateo Antoni jugó en Liverpool y Nacional de Uruguay, luego fue comprado por Argentinos Juniors y ahora llegaría a préstamo a Alianza Lima.

¿Cuántos años tiene Mateo Antoni?

Mateo Antoni tiene 22 años, es uruguayo, juega de defensa y sería el último fichaje de Alianza Lima como jugador extranjero. Además, mide 1,81, tiene buena salida y es zurdo.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

El técnico Pablo Guede solicitó fichar al defensa Mateo Antoni para Alianza Lima.

Mateo Antoni fue campeón del Mundial Sub 20 con Uruguay en el año 2023.

Argentinos Juniors compró al jugador por 2 millones de dólares con contrato hasta 2029.

Publicidad