Selección Peruana

La reveladora pista que dio Jean Ferrari sobre el próximo DT de Perú: “Metodología peruana…”

Jean Ferrari empieza con sus labores como Director General de la FPF y ya tiene en la mira al próximo técnico de la Selección Peruana.

Por Aldo Cadillo

Ferrari dio pistas sobre el nuevo DT de Perú.
Ferrari dio pistas sobre el nuevo DT de Perú.

Jean Ferrari volvió a hablar sobre la dirección técnica de la Selección Peruana. Sabiendo que ahora mismo Óscar Ibáñez está en el cargo, que le quedan dos partidos y que hay dos amistosos, el dirigente mencionó pistas sobre qué pasará con el puesto tras el final del año.

Manteniendo el argumento que mencionó el día que fue presentado como nuevo Director General de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari dijo que todo está a evaluación. De ahí en más, el directivo mencionó que en diciembre se conocerá qué pasará, pero dio pistas.

No podemos adelantarnos porque tenemos que hacer el análisis correspondiente cuando se termine la eliminatoria. Ahí se tomarán las decisiones que se tengan que tomar en función al proyecto que mencioné”, expresó Jean Ferrari.

Además, Jean Ferrari también dio pistas sobre quién estará en el cargo y dejó una frase que podría definir al próximo técnico de la Selección Peruana: “Queremos implementar metodología peruana porque somos personas capaces para desarrollar mega proyectos y que funcionen. Es un reto inmenso y esperemos que todos, prensa, hinchas y gente en general que quiera a su país se pueda sumar”.

Imagen
Ferrari, nuevo Director General de la FPF. (Foto: FPF)

Jean Ferrari también confirmó que Perú tendrá un par de amistosos más. Bajo esta información, la Selección Peruana jugará ante Rusia, Chile y uno o dos rivales más hasta antes de terminar el año 2025.

Perú además tiene que afrontar las dos últimas fechas de las Eliminatorias. Así pues, el cuadro del técnico Óscar Ibáñez tiene que jugar ante Uruguay en Montevideo y cerrar con Paraguay en Lima.

En Colombia, revelan quién será el próximo DT de la Selección Peruana: tendrá reunión con Jean Ferrari

En Colombia, revelan quién será el próximo DT de la Selección Peruana: tendrá reunión con Jean Ferrari

¿Qué cargo tiene Jean Ferrari en la Federación Peruana de Fútbol?

Jean Ferrari tiene el cargo de Director General de la Federación Peruana de Fútbol. En este puesto, el dirigente presenta a los posibles técnicos de las diferentes categorías de la Selección Peruana, entre otras actividades.

aldo cadillo
Aldo Cadillo
