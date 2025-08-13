En Colombia, revelan quién será el próximo DT de la Selección Peruana: tendrá reunión con Jean Ferrari

Con la llegada de Jean Ferrari como Director General del Fútbol en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la reciente de José Bellina como Jefe de la Secretaría Técnica Deportiva, ya hay trabajo por delante para lo que respecta a las Selecciones nacionales. En este sentido, Perú, tanto en su rama masculina como en la femenina, deberá tomar decisiones importantes en el corto plazo de cara a futuro.

Óscar Ibáñez terminará las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, según confirmó el propio Jean Ferrari en su rueda de prensa de presentación en la FPF. Lo que ocurra luego de esto, dependerá del nuevo Director General de Fútbol y los rumores apuntan a otras opciones para la dirección técnica de la Selección Peruana masculina.

Por el otro lado, la Selección Peruana femenina no tiene entrenador. La brasileña Emily Lima no cumplió con las expectativas en la última Copa América y dejó el cargo. Por lo cual, desde la Federación ya están trabajando en el proyecto para el futuro de este combinado.

Selección Peruana femenina tiene candidato para DT, llega desde Colombia

La FPF trabaja rápido en la elección del próximo entrenador de la Selección Peruana Femenina debido a que, en octubre, comienza la próxima Liga de Naciones, torneo que da dos plazas de clasificación al Mundial Femenino de 2027. En Colombia, revelaron el principal candidato.

Es que el periodista Mariano Olsen, desde su cuenta de X (Twitter), contó que Nelson Abadía es candidato para dirigir a la Selección Peruana Femenina de Fútbol. Viajó a Lima con su abogado para tener una reunión con Jean Ferrari para hablar del proyecto del fútbol femenino.

Nelson Abadía, candidato a dirigir a la Selección Peruana femenina (X @olsendeportes).

Abadía, entrenador colombiano de 69 años, cuenta con una amplia experiencia en el fútbol femenino. Sin ir más lejos, dirigió a la Selección Colombia Femenina entre 2017 y 2023 con la que logró ser subcampeón de la Copa América Femenina 2022 y clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, donde alcanzó los cuartos de final.

Nelson Abadía podría ser el elegido para reemplazar a Emily Lima, quien dirigió a Perú entre 2023 y 2025. Dejó el cargo luego de la Copa América Femenina para dirigir al Levante de España. Su rendimiento en el certamen continental no estuvo a la altura.

El combinado bicolor no sumó puntos en la fase de grupos y perdió los cuatro partidos que tuvo. Fueron 0-3 ante Chile, 1-3 ante Ecuador, 0-1 ante Uruguay y 0-1 ante Argentina. Debido a esto, la Federación Peruana trabaja en la reestructuración del fútbol femenino para buscar un cambio y mejorar en cuanto a resultados.

Perú, en búsqueda de mejora para la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26

La necesidad de una decisión “rápida” para la dirección técnica de la Selección Peruana Femenina se debe a que en octubre comienza la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26, torneo que servirá como clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2027, que se celebrará en Brasil.

Debido a la localía mundialista de las brasileñas, la Liga de Naciones tendrá a las restantes 9 selecciones de Conmebol en competencia entre octubre de 2025 y junio de 2026. Este certamen clasificatorio entrega dos plazas directas al Mundial y dos plazas al repechaje. Se jugará como una Eliminatoria, es decir un formato de todos contra todos, pero a una sola rueda.

