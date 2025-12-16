La inminente llegada del director técnico español Javier Rabanal a Universitario de Deportes, en lugar de Jorge Fossati, ha encendido la polémica en el fútbol peruano. La principal preocupación radica en su limitada trayectoria al frente de un primer equipo. Sobre este tema, Jean Ferrari, una figura con profundo conocimiento del entorno ‘crema’ (ex administrador temporal y actual Director de Fútbol de la FPF), ofreció una visión de peso.

Jean Ferrari opina sobre Javier Rabanal

En una entrevista reciente con Milagros Leiva, Ferrari brindó su perspectiva profesional, cargando de significado la decisión del club al provenir de alguien que estuvo a cargo de la institución y sus importantes decisiones deportivas. Sus comentarios resumen la contratación como una “apuesta arriesgada” para el actual campeón nacional.

Jean Ferrari en su pasado con Universitario. (Foto: X).

El directivo de la FPF reveló que Rabanal no es un nombre improvisado, sino que ya estaba en el radar del club. “Lo pude ver en Copa Libertadores cuando fui administrador de la ‘U'”, comentó Ferrari, sugiriendo un seguimiento previo que se intensificó tras la salida del comando técnico anterior.

¿Javier Rabanal está siendo cuestionado?

No obstante, el factor juventud y su falta de experiencia en una liga tan exigente como la peruana, y en un club de la envergadura de Universitario, fueron los puntos críticos destacados por Ferrari. Con notable honestidad, declaró: “Me parece un entrenador joven, es una apuesta arriesgada”. Esta afirmación encapsula el recelo de un sector de la afición y la prensa ante un perfil poco conocido para un equipo obligado a revalidar el título.

A pesar de las reservas de Ferrari, la directiva de la ‘U’ parece confiar en el exitoso paso de Rabanal por las divisiones formativas y el primer equipo de Independiente del Valle (IDV) de Ecuador. En IDV, el español cosechó logros significativos, incluyendo un título de liga y una semifinal de Copa Sudamericana, demostrando su capacidad en un contexto de alto rendimiento y metodología rigurosa.

¿Universitario se equivoca con Javier Rabanal?

Nos damos cuenta de una situación, la contratación de Javier Rabanal se perfila como una determinación audaz. Tal como indicó Jean Ferrari, es una “apuesta” que busca implementar un estilo de juego moderno y una metodología probada en un club modelo, asumiendo, a la vez, el riesgo de entregar la dirección del campeón a un técnico que se encuentra en plena consolidación en la élite del fútbol sudamericano.

DATOS CLAVE