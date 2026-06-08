EA Sports acertó los últimos 4 campeones y ahora predijo qué selección ganará el Mundial 2026

Se conoció al que podría ser el próximo campeón del Mundial 2026. EA Sports ya dio su pronóstico. Conoce los detalles completos.

El pitazo inicial está a punto de sonar en el Mundial 2026, solo quedan unos pocos días para que pueda dar inicio a esta competición internacional. Muchos quieren saber quién será el gran ganador, pero en EA Sports se han encargado de dar su pronóstico y ya han sabido acertar en un total de 4 veces.

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El anuncio se hizo en la cuenta oficial de EA Sports FC en X, en donde decidieron anticiparse a la competencia y dieron al próximo ganador. Se trataría de nada más y nada menos que España. “Predijimos cuatro seguidas. Ahora volvimos a ejecutar la simulación. ¿El próximo campeón? España”, fue lo que se puede leer en su publicación.

Publicación de EA Sports (Foto: X).

Hay que precisar que en este caso ya son 4 las veces que han logrado acertar al campeón de la competencia. Esto luego de hacer una simulación virtual, en la que dieron a los siguientes ganadores: España (2010), Alemania (2014), Francia (2018) y Argentina (2022). Por lo que parece que más que un simulador es un oráculo.

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España en busca de su segunda estrella

Hay que recordar que han pasado 16 años desde que un equipo ganó la Copa del Mundo por primera vez en su historia. Fue el conjunto de ‘La Roja’ que logró alzar el título de campeón tras derrotar a Países Bajos en una vibrante final que acabó con un único gol anotado por Andrés Iniesta.

Ahora el cuadro ibérico busca la segunda estrella de la mano de Luis de la Fuente. Quien sabe que es uno de los grandes candidatos para poder llevarse este certamen. Ya ha demostrado un gran nivel con su equipo y por eso se espera que puedan llegar lo más lejos posible.

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En este caso el equipo de España comparte grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. El debut será el día 15 de junio frente al cuadro africano.

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Las figuras de España en el Mundial 2026

La máxima figura que tiene España es Lamine Yamal con tan solo 18 años de edad es el jugador más desequilibrante. Ese capaz de poder romper la defensa rival gracias a su gran capacidad con el balón. Siendo un jugador con mucha gambeta, pero no solo eso, sino que también es muy inteligente para sorprender con nuevas jugadas en solo segundos.

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Otros jugadores con gran capacidad para destruir una defensa son Pedri y Nico Williams. Quienes saben lo que es poder ser muy activos en el frente de ataque, capaz de sorprender con un toque a cualquiera que los intente detener. Tan solo tiene 23 años de edad, pero ya son grandes referentes en el ataque.

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