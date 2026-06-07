¿Jugará contra Perú? Las restricciones que Barcelona habría fijado para Lamine Yamal previo al Mundial 2026

El cuadro español está monitoreando de cerca la situación del joven atacante antes del Mundial. Conoce los detalles.

Las últimas informaciones apuntan a que Lamine Yamal estará disponible para disputar el Mundial 2026. Sin embargo, el jugador del FC Barcelona no tendría una participación sin restricciones, ya que la institución catalana habría pedido controlar cuidadosamente su carga de minutos tras los problemas físicos que ha venido arrastrando.

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Las restricciones que Barcelona habría fijado para Lamine Yamal

Debido a su reciente estado físico, Lamine Yamal tendría una participación controlada en el torneo, luego de que el Barcelona solicitara administrar cuidadosamente sus minutos de juego.

El ‘Barca’ habría pedido que los minutos del jugador español sean administrados cuidadosamente en el arranque de la Copa del Mundo ante Cabo Verde. La idea sería que tenga una participación reducida en ese encuentro e ir aumentando gradualmente su tiempo en cancha durante los siguientes partidos del torneo.

Para el segundo cotejo frente a Arabia Saudita, Yamal podría tener una mayor carga de juego y alcanzar cerca de una hora en el campo. Este escenario le permitiría incluso arrancar como titular, aunque con la posibilidad de ser reemplazado antes de que concluya el encuentro.

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Ante Uruguay, no está asegurada su titularidad ni su presencia durante todo el partido. En las fases decisivas, su participación dependerá de su estado físico y de las decisiones de Luis de la Fuente.

⚠️🇪🇸 Barcelona le dio el OK a España para que Lamine Yamal juegue el Mundial, pero bajo una serie de CONDICIONES:



➜ 15 minutos vs Cabo Verde.

➜ 60 minutos vs Arabia Saudita.

➜ Posible titularidad vs Uruguay.



Recordemos que sufrió un desgarro en el isquio, hace un mes y… pic.twitter.com/n3PH66QCMc — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 7, 2026

¿Tendrá minutos ante Perú?

Lamine Yamal continúa en la etapa final de recuperación de una lesión muscular, motivo por el cual en España manejan con cautela su regreso a la actividad.

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Debido a ello, el jugador del Barcelona no será considerado para el amistoso frente a la Selección Peruana, programado para el 8 de junio, y llegará al Mundial con una puesta a punto progresiva.

DATOS CLAVES

Lamine Yamal estará disponible con la selección de España para disputar el Mundial 2026.

El club FC Barcelona solicitó controlar minuciosamente los minutos de juego del atacante.

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