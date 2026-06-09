Así quedó Perú en el ranking FIFA tras la derrota ante España y el triunfo de Chile

La Selección Peruana tuvo un cambio en el ránking de selecciones después de la derrota sufrida contra España.

La Selección Peruana no está en su mejor momento en cuanto a lo futbolístico y tiene todavía mucho por mejorar. En este caso, el cuadro nacional está en un proceso de buscar una base para tener un equipo competitivo. Todavía no lo ha encontrado y eso se viene pagando en el ranking mundial de la FIFA.

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De forma curiosa el equipo patrio logró mejorar un poco en el ranking a pesar de la derrota que sufrió ante la Selección de España. En este caso logró sumir 1 puesto y pasar del 53 al 52. Ahora registra un total de 1457.69 puntos, logrando pasar a Costa Rica que se quedó con 1457.00.

Mientras tanto, el cuadro de Chile logró subir 3 puestos y ahora se ubica en el lugar 51, esto gracias a la victoria que tuvieron frente a la República del Congo por 2-1. Esto les sumó 5.26 puntos y los coloca con 1458.20.

Ranking de la Selección Peruana (Foto: FIFA).

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¿Quiénes son los primeros del Ranking FIFA?

Sobre los primeros en el ranking, pues tenemos a los 3 favoritos para ganar el Mundial 2026. En primer lugar se encuentra Argentina, que buscará el doblete en la Copa del Mundo. España es la segunda en busca justo de su estrella número dos en el pecho. Por último, tenemos a la Selección de Francia que justo cayó al tercer lugar.

Después entre los primeros tenemos a selecciones fuertes como Inglaterra, Portugal y Brasil. Otros países que también se ven fuertes para lograr salir campeones. Marruecos que es una de las revelaciones se mantiene en el lugar 7, Países Bajos, Bélgica y Alemania completan el top 10.

Top 10 del ranking FIFA (Foto: FIFA).

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¿Para qué sirve el ranking FIFA?

El ranking FIFA realmente se usa más que todo para las grandes competencias. En este caso, por ejemplo para decidir a los cabeza de serie en el Mundial. Pero luego, no hay mayor uso que se le pueda llegar a dar. Algunas selecciones lo toman como referencia para poder enfrentarse en la búsqueda de amistosos.

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