¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Peruana tras el partido ante Canadá?

Luego del amistoso de hoy en Montreal frente a Canadá, veamos cuál será el siguiente objetivo de Perú en el último encuentro de esta fecha FIFA.

Terminó el tercer amistoso internacional de la Selección Peruana y fue una derrota ante Canadá. En el marco de la fecha FIFA, ahora el equipo de todos deberá reponerse y levantar cabeza para afrontar de la mejor manera posible el último encuentro experimental de este proceso. En la siguiente nota descubre los detalles de la fecha programada y de nuestro próximo rival.

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En cuanto al encuentro de hoy en el Saputo Stadium ubicado en la ciudad de Montreal, tuvimos un rendimiento por debajo de lo esperado en la Bicolor. Si bien el primer amistoso fue goleada ante Estados Unidos y luego se empató contra México, ahora frente a Canadá se esperaba un escalón arriba en lo colectivo e individual. Finalmente, esto no sucedió y se vio una mala versión.

Mano Menezes planteó algunos cambios en la alineación titular con las inclusiones de Diego Romero en el arco, Alfonso Barco en defensa, Bassco Soyer en volante y Álex Valera en delantero. Durante el primer tiempo no pudieron adueñarse del balón y no se generaron acciones ofensivas. La etapa final tampoco fue de lo mejor y terminó dándose una derrota de los nuestros por 2-0.

El próximo amistoso internacional de la Selección Peruana en esta fecha FIFA

El próximo y último amistoso internacional de la Selección Peruana en el marco de la fecha FIFA será frente a Colombia el martes 6 de octubre desde las 18:00 horas y se disputará en el Niu Stadium ubicado en la ciudad de Miami. Al ser un rival sudamericano y que se conoce desde la previa, se espera que Mano Menezes pueda afianzar aún más una alineación titular y luego con variantes que evidencien una búsqueda más oportuna del equipo para el futuro cercano.

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¿Dónde ver el amistoso internacional entre Perú vs. Colombia?

El amistoso internacional entre Perú vs. Colombia podrá ser visto a través de las señales oficiales de América TV, América tvGO y TV360 (Bicolor+ Premium). Estos canales estarán disponibles para todo el territorio nacional, además de que gracias a la cobertura exclusiva de Bolavip Perú podrás seguir todas las incidencias de este partido para no perderte ningún detalle.

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