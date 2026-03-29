Los cuatro futbolistas fundamentales para Mano Menezes y su nueva Selección Peruana

Mano Menezes ha iniciado oficialmente su ciclo al mando de la Blanquirroja tras el amistoso frente a Senegal en Francia. Pese a la derrota por 2-0, el estratega brasileño aprovechó la comparecencia ante los medios para explicar los pilares de su proyecto deportivo.

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Los futbolistas claves de la Selección Peruana

El técnico destacó que esta convocatoria representa el menor promedio de edad de los últimos diez años en el equipo nacional. Esta apuesta por la renovación busca inyectar una energía renovada que sea sostenible a largo plazo en las competiciones internacionales.

Para equilibrar esta juventud, Menezes ha identificado a cuatro futbolistas que considera la columna vertebral de su esquema. Pedro Gallese, Miguel Araujo, André Carrillo y Yoshimar Yotún son los nombres elegidos para liderar esta transición en el campo.

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El entrenador enfatizó que estos jugadores de experiencia no solo están por su nivel técnico, sino para ser una referencia directa. Su misión principal será guiar a los elementos más jóvenes que debutan o suman sus primeros minutos con la camiseta nacional.

Selección Peruana con sus referentes ante Senegal. (Foto: X).

Mano Menezes cambia en la Selección Peruana

Según las declaraciones de Menezes recogidas tras el encuentro en tierras francesas, los juveniles aportan una vitalidad necesaria para el fútbol moderno. Sin embargo, el seleccionador advirtió que ese ímpetu requiere de un equilibrio emocional en partidos de alta exigencia.

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Menezes se mostró optimista respecto a la actitud del plantel en estos primeros días de convivencia y trabajo táctico. Aseguró sentir que los futbolistas están muy abiertos y receptivos a las ideas que propone esta nueva etapa técnica.

Las metas inmediatas de la Selección Peruana

La construcción de una confianza sólida entre todos los integrantes del equipo es, para el brasileño, el factor clave de la evolución. Este proceso interno permitirá que el funcionamiento colectivo mejore progresivamente a pesar de los resultados inmediatos en los amistosos.

Concluyendo de esta manera, el seleccionador nacional concluyó que el camino hacia el éxito requerirá de un volumen de trabajo considerable y mucha paciencia. El enfoque estará puesto en consolidar a los referentes mientras se potencia el talento emergente de la Selección Peruana.

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Miguel Araujo dentro de Selección Peruana. (Foto: X).

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