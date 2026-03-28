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▶️ Ver ahora en vivo Perú vs. Senegal gratis vía América Televisión | Sigue en directo el debut del DT Mano Menezes al mando de la ‘Bicolor’

EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE sigue el partido entre Perú vs. Senegal desde el Stade de France en el debut del técnico Mano Menezes.

¡MÁS DETALLES DE LOS ÚLTIMOS PARTIDOS!

Recordando que el único Perú vs. Senegal quedó 1-0 victoria para Perú con gol de Paolo Guerrero, así llegan ambas selecciones.

¡ASÍ LLEGAN LOS PAÍSES!

Las selecciones de Senegal  y Perú viven presentes muy distintos pues los africanos llegan tras una racha de victorias, mientras que los sudamericanos están de capa caída.

¡LA COPA AFRICANA DE NACIONES ESTÁ EN PARÍS!

Senegal festeja con su gente la obtención de la Copa Africana de Naciones celebrando en el Stade de France la consagración que tuvo ante Marruecos, pero hay que recordar que el ganador está en disputa pues con mucha polémica el día de la final, Marruecos dejó el campo tras un penal a favor de Marruecos sobre el final, que al final fue tapado y Senegal ganó en tiempo extra.

¡PROBABILIDADES DEL PARTIDO!

Ingresamos al terreno estadístico y los números colocan a Senegal como favorito.

¡EL '10' DE PERÚ!

El '10' de Perú será Joao Grimaldo, luego de tanto debate y de muchas dudas.

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LA GRAN BAJA DE SENEGAL

Senegal presenta una enorme y gigante baja pues no estará para el partido Sadio Mané, extraordinario delantero que hoy juega en el Al-Nassr.

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¡SENEGAL ANUNCIÓ EL PARTIDO CON TODO!

La Selección de Senegal empleó una espectacular gráfica para informar sobre el partido ante Perú en el Stade de France.

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¡ASÍ PRESENTÓ PERÚ SU PARTIDO ANTE SENEGAL!

Jugando desde las 11:00 AM en París, la Selección Peruana empleó esta impresionante gráfica para anunciar su partido ante Senegal en el Stade de France.

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¡POSIBLE ONCE DE SENEGAL!

El campeón de África enfrenta a Perú con la mayoría de sus figuras y el once titular estaría con Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté y El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye y Habib Diarra; Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr y Nicolas Jackson.

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¡POSIBLE ONCE DE PERÚ!

Te presentamos el once titular que mandaría el Mano Menezes para que Perú se mida ante Senegal: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún; Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Alex Valera.

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¡MUY BUENOS DÍAS!

Estimados amigos de Bolavip Perú, empezamos desde muy temprano con el minuto a minuto del partido entre Perú vs. Senegal desde el Stade de France en lo que será el debut del técnico Mano Menezes al mando de la 'Bicolor'.

Desde las 11:00 AM Perú juega ante Senegal en vivo, en directo y online por América Televisión.
© Gemini IA.Desde las 11:00 AM Perú juega ante Senegal en vivo, en directo y online por América Televisión.

Mira desde tu celular y por internet en vivo y en directo el partido entre Perú vs. Senegal hoy (sábado 28 de marzo) desde las 11:00 AM y por la señal oficial de la transmisión en América Televisión (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3). También podrás seguir gratis el partido en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Contamos con la transmisión online del partido entre Perú vs. Senegal, en el que se marcará el debut del técnico Mano Menezes al mando de la ‘Bicolor’. No te pierdas ningún detalle del cotejo, así como las mejores jugadas, todos los goles y las incidencias minuto a minuto del Perú vs. Senegal desde el Stade de France.

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Mano Menezes lanzó una contundente advertencia sobre el nivel de Senegal

¿A qué hora juega Perú vs Senegal HOY?

  • México: 10.00 a. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 11.00 a. m.
  • Bolivia y México: 12.00 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 1.00 p. m.
  • España: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos: 12.00 p. m. (ET), 11.00 a. m. (CT), 10.00 a. m. (MT) y 9.00 a. m. (PT)

Probable alineación del Perú vs. Senegal HOY

  • Perú: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún; Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Alex Valera.
  • Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté y El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye y Habib Diarra; Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr y Nicolas Jackson.
Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
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