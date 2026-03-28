▶️ Ver ahora en vivo Perú vs. Senegal gratis vía América Televisión | Sigue en directo el debut del DT Mano Menezes al mando de la ‘Bicolor’

Mira desde tu celular y por internet en vivo y en directo el partido entre Perú vs. Senegal hoy (sábado 28 de marzo) desde las 11:00 AM y por la señal oficial de la transmisión en América Televisión (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3). También podrás seguir gratis el partido en el minuto a minuto de Bolavip Perú.
Contamos con la transmisión online del partido entre Perú vs. Senegal, en el que se marcará el debut del técnico Mano Menezes al mando de la ‘Bicolor’. No te pierdas ningún detalle del cotejo, así como las mejores jugadas, todos los goles y las incidencias minuto a minuto del Perú vs. Senegal desde el Stade de France.
¿A qué hora juega Perú vs Senegal HOY?
- México: 10.00 a. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 11.00 a. m.
- Bolivia y México: 12.00 p. m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 1.00 p. m.
- España: 5.00 p. m.
- Estados Unidos: 12.00 p. m. (ET), 11.00 a. m. (CT), 10.00 a. m. (MT) y 9.00 a. m. (PT)
Probable alineación del Perú vs. Senegal HOY
- Perú: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún; Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Alex Valera.
- Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté y El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye y Habib Diarra; Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr y Nicolas Jackson.