▶️ Ver ahora en vivo Perú vs. Senegal gratis vía América Televisión | Sigue en directo el debut del DT Mano Menezes al mando de la ‘Bicolor’

Estimados amigos de Bolavip Perú, empezamos desde muy temprano con el minuto a minuto del partido entre Perú vs. Senegal desde el Stade de France en lo que será el debut del técnico Mano Menezes al mando de la 'Bicolor'.

Te presentamos el once titular que mandaría el Mano Menezes para que Perú se mida ante Senegal: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún; Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Alex Valera.

El campeón de África enfrenta a Perú con la mayoría de sus figuras y el once titular estaría con Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté y El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye y Habib Diarra; Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr y Nicolas Jackson.

Jugando desde las 11:00 AM en París, la Selección Peruana empleó esta impresionante gráfica para anunciar su partido ante Senegal en el Stade de France.

La Selección de Senegal empleó una espectacular gráfica para informar sobre el partido ante Perú en el Stade de France.

Senegal presenta una enorme y gigante baja pues no estará para el partido Sadio Mané, extraordinario delantero que hoy juega en el Al-Nassr.

Senegal festeja con su gente la obtención de la Copa Africana de Naciones celebrando en el Stade de France la consagración que tuvo ante Marruecos, pero hay que recordar que el ganador está en disputa pues con mucha polémica el día de la final, Marruecos dejó el campo tras un penal a favor de Marruecos sobre el final, que al final fue tapado y Senegal ganó en tiempo extra.

Las selecciones de Senegal y Perú viven presentes muy distintos pues los africanos llegan tras una racha de victorias, mientras que los sudamericanos están de capa caída.

Mira desde tu celular y por internet en vivo y en directo el partido entre Perú vs. Senegal hoy (sábado 28 de marzo) desde las 11:00 AM y por la señal oficial de la transmisión en América Televisión (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3). También podrás seguir gratis el partido en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Contamos con la transmisión online del partido entre Perú vs. Senegal, en el que se marcará el debut del técnico Mano Menezes al mando de la ‘Bicolor’. No te pierdas ningún detalle del cotejo, así como las mejores jugadas, todos los goles y las incidencias minuto a minuto del Perú vs. Senegal desde el Stade de France.

¿A qué hora juega Perú vs Senegal HOY?

México: 10.00 a. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 11.00 a. m.

Bolivia y México: 12.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 1.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 12.00 p. m. (ET), 11.00 a. m. (CT), 10.00 a. m. (MT) y 9.00 a. m. (PT)

Probable alineación del Perú vs. Senegal HOY

Perú: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún; Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Alex Valera.