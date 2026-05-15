Los 11 jugadores de la Liga 1 que tramitaron visas de cara al amistoso entre Perú vs. Haití en Miami

La Selección Peruana se alista para la fecha FIFA de junio y pensando en el duelo ante Haití es que distintos jugadores de la Liga 1 acudieron a la embajada de Estados Unidos.

El proceso de Mano Menezes tendrá nuevas pruebas en el próximo mes de junio. En este camino de renovación y a la vez de preparación del equipo pensando en el camino rumbo al Mundial 2030, el primer rival será Haití en los Estados Unidos y por ende es que el comando técnico empezó a moverse con los trámites de visa de varios jugadores que hoy en día compiten en la Liga 1.

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De acuerdo a una reciente información del comunicador deportivo Gustavo Peralta, se ha podido conocer que jugadores de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Los Chankas y FBC Melgar asistieron en las últimas horas a la embajada de los Estados Unidos para quedar listos en el caso de que Mano Menezes lo termine convocando para la fecha FIFA de junio.

“Ya se empezaron a tramitar algunas visas para posibles convocados de la selección peruana con mira al amistoso ante Haití en Estados Unidos.

Los que acudieron hoy a la embajada fueron: Diego Enríquez, Diego Romero, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marco Huamán, Matías Lazo, Jairo Vélez, César Inga, Luis Ramos, Adrián Quiroz y Maxloren Castro“; informó Gustavo Peralta.

Ya se empezaron a tramitar algunas visas para posibles convocados de la selección peruana con mira al amistoso ante Haití en Estados Unidos.

Los que acudieron hoy a la embajada fueron: Diego Enríquez, Diego Romero, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marco Huamán, Matías Lazo, Jairo… — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) May 14, 2026

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Luego de esta revelación es que se filtró una fotografía en donde aparecía Catriel Cabellos al lado de Miguel Araujo, Adrián Quiroz y Diego Enríquez. Es así que el volante de Sporting Cristal se unió a dicho proceso de visa para tentar una posibilidad de ser llamado a la Selección Peruana, entendiendo claramente que por ahora todos los jugadores mencionados están siendo evaluados en Videna.

Fuente: André Fernández.

Día y hora de los próximos amistosos internacionales de la Selección Peruana

En el marco de la fecha FIFA del mes de junio, la cual por cierto será la última antes del ansiado inicio del Mundial 2026, la Selección Peruana enfrentará a Haití el viernes 5 de junio a las 19:00 hora local en el NU Stadium de Miami. Luego, el lunes 8 de junio a las 21:00 hora local para ser exactos, se jugará ante España en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad Puebla en México.

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Serán dos partidos más de preparación para los liderados por Mano Menezes, quien seguramente mantendrá la idea de seguir probando nuevos jugadores en un equipo de todos que necesita nutrirse de más variantes pensando en el largo camino rumbo al Mundial 2030. Eso sí, los triunfos también serán muy importantes para ir agarrando confianza en lo que quiere el comando técnico.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

La Selección Peruana enfrentará a Haití el 5 de junio en el NU Stadium de Miami.

enfrentará a el en el NU Stadium de Miami. Mano Menezes evalúa convocar a Maxloren Castro y Catriel Cabellos tras tramitar sus visas estadounidenses.

evalúa convocar a y tras tramitar sus visas estadounidenses. El equipo nacional jugará contra España el 8 de junio en Puebla, México.