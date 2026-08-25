Felipe Chávez cuenta con hasta cuatro destinos para fichar si Bayern Múnich lo presta

Felipe Chávez está buscado en el mercado de transferencias. Todo dependerá de la decisión, que tome Bayern Múnich. Cuatro equipos lo quieren.

Felipe Chávez encabeza las miradas en el mercado de pases tras confirmarse la intención del Bayern Múnich de enviarlo a préstamo. El joven futbolista peruano-alemán busca continuidad profesional para seguir consolidando su crecimiento sobre el terreno de juego.

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La directiva bávara analiza minuciosamente las alternativas disponibles mientras el jugador espera la resolución definitiva sobre su próximo club. Su rendimiento reciente despertó el interés de varios equipos que desean incorporar sus servicios para esta campaña.

Felipe Chávez estaría dejando pronto el Bayern Múnich. (Foto: X).

Una pretemporada brillante con el primer equipo

Durante la etapa de preparación previa al inicio del curso, Felipe Chávez firmó actuaciones destacadas a las órdenes de Vincent Kompany. El volante creativo respondió en la cancha ganándose el cariño de los aficionados gracias a su aporte directo en el marcador.

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El juvenil peruano logró destacar en los compromisos de pretemporada por sus goles y asistencias con el plantel principal. Dichas presentaciones demostraron su gran talento ofensivo, aunque la exigencia del club bávaro terminó marcando un rumbo distinto para su futuro inmediato.

La postura de Vincent Kompany y el Bayern Múnich

Pese a las buenas sensaciones dejadas en los partidos amistosos, la elevada competencia en la zona de ataque complica su presencia en el equipo. El entrenador Vincent Kompany le comunicó al futbolista que actualmente no ve un lugar para él en la plantilla principal.

Ante este escenario, tanto el club como el jugador optaron por acordar una nueva cesión. El objetivo de la institución alemana es evitar que se frene su desarrollo y permitirle sumar una valiosa cantidad de minutos en otra escuadra.

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La 2. Bundesliga presiona por su incorporación

Según reveló el periodista Nico Linner del diario alemán Bild, existen varios clubes atentos a la situación del mediocampista. En el fútbol germano, el 1. FC Magdeburg ha realizado el intento más fuerte para cerrar el fichaje del volante.

Asimismo, el Eintracht Braunschweig y el FC Heidenheim también han manifestado su intención de adquirir sus servicios en la 2. Bundesliga. Ambas instituciones consideran que Chávez puede transformarse en una pieza clave para potenciar sus planteles.

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El interés desde la Primeira Liga de Portugal

A las opciones dentro del balompié alemán se suma una atractiva propuesta desde el panorama internacional. El club Estrela Amadora, que compite en la Primera División de Portugal, ingresó con firmeza a la carrera por el futbolista.

Esta alternativa le brindaría al talentoso volante la posibilidad de probarse en la máxima categoría del fútbol portugués. El Bayern Múnich terminará de evaluar las ofertas recibidas para tomar la decisión final sobre el destino del peruano.

DATOS CLAVE

Felipe Chávez saldrá a préstamo del Bayern Múnich por decisión de Vincent Kompany.

FC Magdeburg realiza el intento más fuerte para fichar al futbolista.

Estrela Amadora busca incorporar al mediocampista a la Primera División de Portugal.