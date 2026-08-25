En Alemania han revelado el destino de Felipe Chávez para la temporada 2026/2027. No tiene lugar en el Bayern y sumará minutos en un nuevo equipo tras su paso por el Köln.

Felipe Chávez no formará parte del plantel de Bayern Múnich en esta temporada 2026/2027. Es que el volante peruano no cuenta para Vincent Kompany y, finalmente, se irá a buscar minutos de juego al FC Magdeburg, equipo de la Segunda División de Alemania.

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Según ha informado el periodista Kerry Hau de Sky Sport Alemania, Felipe Chávez se va cedido por una temporada al FC Magdeburg de la 2. Bundesliga y tendrá opción de compra. El monto para ejecutarla no ha trascendido.

Felipe Chávez se va al FC Magdeburg (X @kerry_hau).

Se espera que el jugador que representa a la Selección Peruana se realice los chequeos médicos correspondientes este miércoles para, así, firmar contrato y ser oficialmente nuevo jugador de Der Club.

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Magdeburg será el segundo equipo al que se va cedido Chávez. Cabe recordar que, en los primeros seis meses de este 2026, estuvo en el FC Köln, donde apenas disputó 96 minutos en siete (7) partidos.

Felipe Chávez, de gran pretemporada con Bayern Múnich a jugar en Segunda División

Felipe Chávez ha sido una de las grandes figuras de los partidos amistosos que tuvo Bayern Múnich. Marcó cuatro (4) goles y dio dos (2) asistencias. Sin embargo, a pesar de ser protagonista en estos duelos de preparación en la pretemporada, no terminó por convencer a Vincent Kompany.

El peruano marcó dos goles en la goleada 15-0 al FC Rottach-Egern, un equipo amateur de la región de Baviera. En ese encuentro también dio las dos asistencias. En tanto, en el amistoso en Corea del Sur ante el Jeju SK, marcó el primer gol para el triunfo 2-1. Y el restante tanto lo marcó con un tiro libre bárbaro en el triunfo 4-2 ante el Heidenheim.

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A pesar de todo esto, a ‘Pippo’ no le alcanzó para ganarse un lugar en la consideración. Kompany, en los amistosos, lo utilizó como un mediapunta, posición que en el primer equipo destacan Jamal Musiala e Ismael Saibari. En tanto, en la Supercopa de Alemania, jugó Nathaniel Brown en dicho lugar.

¿Felipe Chávez no jugará más en Bayern Múnich?

La cesión del futbolista del Perú es por una temporada. Su contrato con el Bayern Múnich, precisamente, termina en junio de 2027, por lo que es probable que tenga una cláusula de renovación automática que no ha trascendido.

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FC Magdeburg tiene opción de compra de su ficha. Por lo tanto, lo podría adquirir a final de temporada y, así, se despediría definitivamente de los ‘Bávaros’. Por ende, las probabilidades son altas de que Chávez no dispute ni un sólo minuto más como jugador del Bayern.

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