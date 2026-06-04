Sale a la luz la postura del plantel de Universitario sobre el posible regreso de Raúl Ruidíaz

El club de Ate sigue trabajando en el fichaje de la 'Pulga' y ya se conoce la postura del plantel crema sobre su posible llegada.

Universitariode Deportesya trabaja en la conformación de su plantel para el Torneo Clausura y uno de los nombres que aparece con fuerza es el de Raúl Ruidíaz.

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Mientras avanzan las gestiones para un posible retorno del atacante, también trascendió cuál es la percepción del grupo de jugadores cremas respecto a la eventual incorporación de la ‘Pulga’.

Sale a la luz la postura del plantel de la ‘U’ sobre el regreso de Ruidíaz

En el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta informó que Universitario ya realizó acercamientos con Atlético Grau para evaluar el fichaje de Raúl Ruidíaz con miras al Torneo Clausura. De acuerdo con su reporte, el regreso del delantero a Ate gana fuerza y podría concretarse en las próximas semanas.

Además, indicó que el plantel ‘crema’ ya conoce las negociaciones y ve con buenos ojos la posible llegada del artillero como refuerzo para el Torneo Clausura.

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“En el plantel de la ‘U’, todos saben que Ruidíaz también está cerca. Ya están informados y no será una sorpresa. El mensaje dentro del grupo es que todo el que llegue para aportar será bienvenido”, explicó el mencionado comunicador.

¿Qué piensa Héctor Cúper sobre Ruidíaz?

Asimismo, Peralta que sigue de cerca la actualidad de Universitario señaló que Héctor Cúper ya dio luz verde a una posible incorporación de Raúl Ruidíaz, por lo que el regreso del delantero también tendría el respaldo del cuerpo técnico.

“Cúper manifestó que cuando la negociación llegue a su punto final, le avisen. Tiene la aprobación de Cúper”, sentenció.

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👉 Información de Universitario de Deportes en Modo Fútbol por @Linkeados_ ➡️ La administración crema ayer se comunicó con la directiva de Grau para conocer detalles de la cláusula de salida de Raúl Ruidíaz. Fue una primera conversación al respecto para conocer el monto.

➡️ Es… — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) June 4, 2026

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes evalúa el fichaje de Raúl Ruidíaz para el Torneo Clausura.

El técnico Héctor Cúper aprobó la posible incorporación del delantero Raúl Ruidíaz.

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