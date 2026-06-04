Caín Fara es uno de los mejores jugadores de Universitario y en el exterior lo visualizan como un gran fichaje. La renovación en Ate sigue pendiente y podrían perderlo pronto.

Mucho se habla de que Universitario de Deportes no gestionó un buen mercado de fichajes a inicio de la presente temporada y razón no falta ante los resultados vistos. Eso sí, uno de los refuerzos que se ganó un lugar en el equipo titular y que en poco tiempo demostró categoría es sin duda alguna Caín Fara, quien justamente por estos rendimientos es que llamó la atención de ligas extranjeras.

Publicidad

Fuente: Universitario.

Así es. Caín Fara, defensa argentino de Universitario de Deportes, firmó por una temporada y sus buenas actuaciones en este primer semestre del año 2026 lo vendrían posicionado como un buen refuerzo a nivel internacional. Hablamos de que en Argentina y en Colombia ya le pusieron el ojo, más aún cuando a la vez se ha podido conocer que en Ate todavía no han arreglado una renovación.

“Caín Fara aún no ha renovado con la ‘U’. Tiene contrato hasta diciembre, pero tengo entendido hoy que hay dos clubes que han preguntado al entorno del jugador cuáles son las condiciones. Dos clubes de primera división, uno de Argentina y otro de Colombia. Entiendo que le han hecho saber a la ‘U’, no es una oferta formal, no es propuesta, no digan que a la ‘U’ le ha llegado oferta por Caín Fara, no”; reveló el día de hoy Gustavo Peralta en Hablemos de MAX.

Publicidad

🎙️ @Gustavo_p4: "Cain Fara aún no ha renovado con la U, dos clubes han preguntado las condiciones por Fara, uno de Argentina y otro de Colombia"



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/7h9MtDGxgi#HablemosDeMAX pic.twitter.com/TFhlYdD7Ab — L1MAX (@L1MAX_) June 4, 2026

Dicho esto, luego se dio una aclaración para tranquilidad de todos los hinchas de Universitario de Deportes para que no piensen que la salida del defensor estaría casi cantada de cara al Torneo Clausura 2026 por más intereses que hayan del exterior. “Recordemos que Caín Fara tiene renovación automática con la ‘U’ y, por ende, prioridad. Los sondeos y consultas llegaron al entorno del jugador“.

Fuente: @Gustavo_p4

Publicidad

Los números de Caín Fara que lo convierten en un indiscutible de Universitario

A pesar de la irregularidad de Universitario de Deportes ya que no pudo conseguir el título del Torneo Apertura 2026 y quedó último en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026, es decir sin chances de seguir compitiendo a nivel internacional, Caín Fara fue capaz de destacar como uno de los mejores jugadores de la plantilla y por consecuencia es que se ganó la titularidad.

El defensor argentino de 32 años disputó un total de 22 partidos en este primer semestre de la temporada entre torneo local y continental. Además, anotó 3 goles y completó 1.935 minutos de competencia en cancha siendo uno de los habituales dentro de las planificaciones de Javier Rabanal y luego de Héctor Cúper. En resumen, el futuro de Caín Fara está en manos de la directiva de la ‘U’, así que veremos si es que se mantiene en el club o llega una oferta del exterior.

Publicidad

DATOS CLAVES