Tras ocho años del último Mundial al que fue la Selección Peruana, hoy hacemos un repaso de dónde están los 23 jugadores.

La participación de la Selección Peruana en el Mundial de Rusia 2018 sigue siendo uno de los recuerdos más importantes para los hinchas nacionales. A ocho años de aquella histórica clasificación conseguida bajo el mando de Ricardo Gareca, muchos de los futbolistas que integraron aquella lista de 23 convocados continúan ligados al fútbol, mientras que otros ya iniciaron una nueva etapa lejos de las canchas.

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Aquella generación puso fin a una ausencia de 36 años sin Copas del Mundo y logró devolver a Perú al escenario más importante del fútbol internacional. Hoy, con un nuevo Mundial a punto de comenzar, vale la pena revisar qué fue de cada uno de los protagonistas de aquella campaña inolvidable.

Entre los arqueros, Pedro Gallese tiene 36 años y defiende a Deportivo Cali. Por su parte, Carlos Cáceda, de 34 años, continúa en FBC Melgar, mientras que José Carvallo ya se retiró a los 40 años y actualmente se desempeña como panelista de L1 MAX.

En la defensa, Luis Advíncula juega en Alianza Lima, Aldo Corzo sigue en Universitario de Deportes, Miguel Trauco milita en Sport Boys, mientras que Christian Ramos juega en Deportivo Municipal. Además, Alberto Rodríguez se retiró y actualmente ejerce como predicador neopentecostal. Completan la zaga Miguel Araujo en Sporting Cristal, Nilson Loyola en Sport Boys y Anderson Santamaría en Universitario de Deportes.

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La lista completa de los 23 jugadores de la Selección Peruana que fueron al Mundial Rusia 2018. (Foto: Selección Peruana)

Del capitán Paolo Guerrero a Farfán: así continúan sus carreras

En la volante aparecen nombres que todavía mantienen protagonismo. Edison Flores juega en Universitario de Deportes, Paolo Hurtado en Unión Huaral, Renato Tapia en Al Wasl, Yoshimar Yotún en Sporting Cristal, Pedro Aquino en Alianza Lima, Christian Cueva en Juan Pablo II College y Wilder Cartagena en Orlando City SC.

Finalmente, en ataque, Paolo Guerrero sigue vigente a los 42 años con Alianza Lima, André Carrillo milita en Corinthians, Jefferson Farfán se retiró y hoy conduce el programa Enfocados, Andy Polo juega en Universitario de Deportes y Raúl Ruidíaz defiende los colores de Atlético Grau. Así, entre activos, retirados y nuevas facetas profesionales, los 23 mundialistas de Rusia 2018 continúan ocupando un lugar especial en la memoria del fútbol peruano.

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Los dorsales oficiales que usaron los 23 jugadores de la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018. (Foto: FIFA)

¿Por qué Perú no va al Mundial 2026?

Perú no va al Mundial 2026 pues quedó fuera de la clasificación al ocupar el noveno puesto en las Eliminatorias Sudamericanas tras con 12 puntos y -14 goles luego de 18 partidos jugados.

¿Cómo le fue a Perú en el Mundial Rusia 2018?

Perú sumó tres puntos en el Mundial Rusia 2018 tras caer 1-0 ante Dinamarca, perder 1-0 ante Francia y vencer 2-0 a Australia.

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Datos claves

Ricardo Gareca lideró a los 23 convocados de Perú en el Mundial Rusia 2018.

El arquero Pedro Gallese tiene 36 años y juega en el club Deportivo Cali.

El capitán Paolo Guerrero se mantiene activo a los 42 años en Alianza Lima.