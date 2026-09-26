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El polémico penal que el árbitro le dio a Estados Unidos ante Perú: Tillman lo cambió por gol

El árbitro dio un polémico penal por una presunta falta de Jesús Pretell sobre Mathis Albert. Malik Tillman lo cambió por gol y puso en ventaja a Estados Unidos.

Polémico penal cobrado por el árbitro y gol de Malik Tillman.
© América TV - USMNTPolémico penal cobrado por el árbitro y gol de Malik Tillman.

Malik Tillman adelantó a Estados Unidos con un gol de penal para el 2-1 ante Perú. La jugada que derivó en la infracción para la pena máxima sembró mucha polémica y generó todas las protestas de ‘La Bicolor’. ¿Hubo realmente falta? ¿Y fue dentro del área?

El árbitro del partido, Steffon Dewar, consideró una falta de Jesús Pretell sobre Mathis Albert. La jugada generó mucha polémica porque no parece haber una infracción clara, más allá de un agarrón al inicio de la acción. A su vez, la falta dio toda la impresión que fue fuera del área. Desafortunadamente, en este tipo de partidos amistosos no hay VAR.

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Pese a esto, Malik Tillman se hizo cargo del penal y no falló, pese a que Pedro Gallese acertó el lado donde lo pateó. Así, Estados Unidos se adelantó nuevamente en el resultado.

Perú se cayó tras el polémico penal y sufrió goleada

Este gol cambió radicalmente el partido. La Selección Peruana se sintió perjudicada y lo desconectó por completo. Así fue como la selección de ‘Las Barras y las Estrellas’ lo aprovechó y terminó por sentenciar una goleada.

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Es que, luego de este tanto, el conjunto estadounidense metió otros dos goles. Primero, un buen centro cruzado y por bajo de Sebastian Berhalter encontró en el segundo palo a Julian Hall para anotar su primer gol con este seleccionado.

Y, sobre el final, el propio Berhalter sacó un gran remate desde fuera del área para colgarla en el ángulo, pese al esfuerzo de Gallese. Un golazo para cerrar una tarde perfecta para Estados Unidos en Orlando.

DATOS CLAVE

  • Malik Tillman marcó de penal el 2-1 parcial para Estados Unidos frente a Perú.
  • Steffon Dewar pitó un penal de Jesús Pretell a Mathis Albert en duelo sin VAR.
  • Julian Hall y Sebastian Berhalter anotaron los goles finales de la goleada en Orlando.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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