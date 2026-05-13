Más grande que el Alberto Gallardo: el moderno estadio de altura que sería la nueva casa de la Selección Peruana

La Selección Peruana tendrá una sede establecida, para las Eliminatorias. Se trata de un estadio moderno, que tiene la potencia de la altura.

El mapa del fútbol peruano atraviesa una transformación histórica bajo la gestión de Jean Ferrari en la FPF y la visión táctica de Mano Menezes. La “Bicolor” ha identificado un nuevo fortín en el sur del país para las próximas eliminatorias, buscando maximizar las ventajas geográficas de la región.

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El Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) en Puno no es solo una obra arquitectónica de gran envergadura. Se ha convertido en la pieza central de una estrategia geopolítica diseñada para asegurar la clasificación de Perú a los próximos mundiales.

Perfil técnico y el desafío de la altitud extrema

Situado a 3,822 metros sobre el nivel del mar, este recinto se posiciona como uno de los estadios más altos del mundo certificados para el fútbol profesional. Esta altitud extrema representa un desafío físico crítico para las selecciones visitantes que no están habituadas a competir en el Altiplano.

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A diferencia del Estadio Alberto Gallardo en Lima, cuya capacidad es de aproximadamente 11,000 asistentes, el Monumental de la UNA puede albergar a 30,000 espectadores. Esta mayor capacidad permite triplicar la presión ambiental sobre el rival y aumentar significativamente los ingresos por taquilla.

Inversión millonaria y estándares internacionales

La ejecución de este ambicioso proyecto ha requerido una inversión total que supera los 100 millones de soles. Entre 2025 y 2026, se destinaron 30.5 millones de soles adicionales para asegurar que el estadio cumpla con todas las normativas de la CONMEBOL.

El recinto cuenta con un sistema de iluminación LED de última generación diseñado para transmisiones televisivas en alta definición 4K. Además, el campo de juego utiliza césped natural adaptado a las condiciones climáticas del sur y posee un sistema de drenaje optimizado.

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Infraestructura moderna para la alta competencia

La infraestructura se completó en 2026 con la finalización de la tribuna Norte, lo que permitió cerrar el anillo del estadio y alcanzar su aforo máximo. Las instalaciones incluyen ahora zonas VIP, palcos de prensa modernos y camerinos equipados con tecnología avanzada para la recuperación de los futbolistas.

Estos avances garantizan que el estadio no solo sea una fortaleza geográfica, sino también un centro de alto rendimiento que cumple con las exigencias de la FIFA. La modernización integral asegura una experiencia de primer nivel tanto para los deportistas como para los aficionados.

La visión estratégica de Ferrari y Menezes

Mano Menezes ha sido claro al señalar que el objetivo es hacer que Perú sea “inexpugnable de local”. La elección de Puno es una respuesta táctica para neutralizar a rivales directos mediante el uso estratégico de la altura durante las Eliminatorias 2030.

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Agustín Lozano y Jean Ferrari junto a Mano Menezes. (Foto: X).

Por su parte, Jean Ferrari ha liderado las gestiones administrativas para que el Monumental de la UNA sea aceptado como sede alternativa oficial. Esta decisión marca un hito en la descentralización del fútbol peruano, integrando el poder del Altiplano en el camino hacia el éxito internacional.

DATOS CLAVE

La FPF, liderada por Jean Ferrari, eligió a Puno como nueva sede oficial para las eliminatorias.

El entrenador Mano Menezes planea utilizar la altura de Puno para las Eliminatorias 2030.

El Estadio Monumental de la UNA completó su infraestructura y aforo máximo en 2026.