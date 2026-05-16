Tiene sangre peruana, juega en el Inter de Milán y fue convocado por la Selección de Italia

Se conoció que hay un jugador con raíces peruanas, pero que ahora último fue convocado a la Selección de Italia.

La Selección Peruana tiene un gran trabajo que hacer a la hora de poder encontrar jugadores a lo largo y ancho del mundo. Buscarlos no es nada fácil, por esa razón se tiene que hacer un seguimiento muy exhaustivo ya que los países más importantes se están adelantando por mucho.

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En Italia no lo pensaron dos veces y ya convocaron a un jugador que está en el Inter Milán, que justamente tiene raíces peruanas. Su nombre es Francesco Ventura, que tiene tan solo 14 años, pero que ha demostrado un gran talento para poder seguir de cerca.

Mediante el periodista César Mosquera se conoció que este joven lateral por izquierda fue llamado a la Selección de Italia Sub 14. Esta es la primera vez que este jugador es teniendo en cuenta para un campamento en el equipo U14, así que habrá que prestarle atención para que la ‘Bicolor’ no se quede sin tan importante talento.

El nuevo talento peruano en Italia, Francesco Ventura (Foto: César Mosquera X).

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Hoy en día es importante el talento de los peruanos nacidos en el extranjero. Es por eso que se debe de tener en cuenta a este tipo de jugador, ya que podrían ayudar mucho para conseguir mejorar las distintas selecciones, más que todo con la intensión de llegar a nutrir al equipo mayor en un futuro.

¡La Selección Peruana necesita priorizar los scouting!

Si algo se necesita por parte de la Selección Peruana es priorizar el manejo de los scouts. Esto es algo importante, ya que deberían de ver que jugadores podrían sumar en el fútbol internacional y no se está logrando. Falta mucho para que el conjunto nacional pueda tener buenos elementos que puedan sumarse a un proyecto serio.

En Europa hay una gran cantidad de peruanos que podrían formar parte del equipo principal, pero por no tratar de convocarlos desde jóvenes, ya decidieron por otros países. Perdiendo así talentos que pueden ser importantes para el desarrollo del cuadro patrio.

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