Mano Menezes reveló la inesperada razón detrás de su llegada a la Selección Peruana

Mano Menezes ofreció una entrevista en la que detalló los motivos que lo llevaron a asumir como nuevo director técnico de la Selección Peruana, confesando que tenía el deseo de volver a dirigir a un equipo nacional.

“Yo quería como proyecto personal, asumir una selección. Tuve la oportunidad de entrenar a la selección brasileña durante dos años y medio. Me motivaba estar en ese puesto nuevamente”, señaló en el canal de YouTube ‘La Bicolor+’.

El estratega brasileño también señaló que le atraía participar en un proyecto que permitiera generar resultados positivos para el país, destacando que Perú era ideal para desarrollar un trabajo a largo plazo.

“Quería asumir un lugar dónde se construya un proyecto. Estuvimos analizando que la Selección Peruana era muy propicia para construir algo así. Sabemos que esas construcciones tienen altos y bajos en los primeros momentos, además no traen resultados inmediatos. Si todos entienden que debe ser perfecto, juntos podemos construir un camino. Eso me motiva y atrae para estar aquí”, explicó.

El plan de Mano Menezes con la Selección Peruana

Mano Menezes agregó que, para implementar su plan con la Selección Peruana, primero debe evaluar la situación actual y definir los objetivos a alcanzar. Asimismo, señaló que su proyecto se desarrollará en un ciclo de cuatro o cinco años.

“Primero tenemos que saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Eso es más o menos lo que todos intentan. Saber dónde queremos llegar, jugar una Copa América, llegar al Mundial 2030. Saber dónde estar es algo más duro porque a veces nuestras realidades machucan un poco”, expresó.

Además, agregó lo siguiente: “Cuando se toma un ciclo de 4 o 5 años, debemos dividir etapas. Para ser motivador, para que los objetivos estén próximos, para encontrar cosas palpables y mesurables. Ahí dividimos en cuatro etapas. Después de períodos vemos si estamos avanzando, porque si no vemos los objetivos no sabremos si estamos haciendo bien”.

¿Qué equipos ha dirigido Mano Menezes?

El entrenador brasileño ha estado al mando de varios clubes de su país e incluso dirigió a la Selección Nacional. Además, tuvo una etapa en el fútbol chino. A continuación, la lista de los equipos que ha dirigido:

Guaraní-RS

SC Inter Youth

Brasil Pelotas

Iraty

15 de Novembro

Caxias-RS

Gremio

Corinthians

Selección de Brasil

Flamengo

Corinthians

Cruzeiro

SD Luneng

Palmeiras

Bahía

Al-Nassr

Internacional

Fluminense

