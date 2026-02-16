La etapa de Mano Menezes ya está en marcha. Luego de hacerse oficial su designación, también se confirmó el primer desafío de la Selección Peruana: un amistoso internacional frente a Senegal, vigente campeona de África.

El compromiso no se disputará en suelo peruano, sino en territorio europeo, y está previsto para jugarse en las próximas semanas como punto de partida del nuevo proceso al mando del técnico brasileño.

¿Cuándo juega Perú vs. Senegal por fecha FIFA?

Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’, el amistoso entre Perú y Senegal se llevará a cabo en marzo y tendrá como escenario la ciudad de París, en Francia.

Este encuentro marcará el estreno de Mano Menezes al frente de la ‘bicolor’, y se anticipa una convocatoria con varias novedades, combinando futbolistas que militan en el extranjero con elementos del torneo local.

Por el momento, aún no se ha confirmado el horario del duelo ni el estadio en que se disputará. Se prevé que en los próximos días la Federación Peruana de Fútbol brinde mayores detalles y anuncie el inicio del proceso de venta de entradas.

¿Habrá otro amistoso internacional?

En paralelo, el partido amistoso frente a Selección de Jordania aún no está totalmente cerrado, ya que habría aparecido una alternativa distinta tras confirmarse el choque ante Senegal.

Incluso, todavía no se descarta que el segundo reto que afronte la Selección Peruana en este nuevo proceso, también se lleve a cabo fuera del país.

