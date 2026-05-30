Agente del ‘Tunche’ Rivera reveló que desconocía de la entrevista con Farfán: “No estaba en Lima”

José Rivera vuelve a generar repercusión en el entorno de Universitario. Tras la polémica por la camiseta crema, el atacante reapareció en una entrevista para el programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde abordó nuevamente el episodio y confesó que tanto él como su esposa han atravesado días complicados debido a las críticas y mensajes negativos recibidos en las últimas semanas.

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Universitario nuevamente enojado con José Rivera

Agente del ‘Tunche’ no sabía de entrevista con ‘Enfocados’

Tras la difusión de la entrevista, el programa ‘Estudio Fútbol’ contactó al representante del delantero, Narciso Algamis, quien aseguró que desconocía la realización de la conversación y señaló que no tiene certeza sobre si el jugador solicitó autorización a Universitario de Deportes para participar en ella.

Durante la conversación, Algamis sorprendió al revelar que no estuvo al tanto de la entrevista en el momento en que se realizó. “Primero, cuando José fue a ese programa, yo no estaba en Lima”, afirmó inicialmente.

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Luego reforzó esa versión al señalar: “No, yo no estaba en Lima. No, no, no, yo no estaba. Yo llegué ayer de Brasil, pero…”. Tras ser consultado sobre si conocía previamente la participación del delantero en el programa, respondió entre risas: “Supe después”.

Más adelante, reconoció que desconoce si su representado solicitó autorización al club ‘merengue’ para participar en dicha entrevista: “No sé si para ese tipo de programas tienen que pedir permiso o no. ¿Pidió permiso o no? Yo creo que no. Y no sé si está tan asociado a Alianza o no, pero eso creo que es un programa más de un tema personal, no es tan deportivo, no es tan como puede ser un programa en el 4 de deportes los domingos. Eso es diferente”, explicó.

¿José Rivera se va de Universitario?

En la parte final de la entrevista, el representante de José Rivera fue consultado sobre el presente contractual del delantero y la posibilidad de que cambie de equipo de cara al Torneo Clausura.

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“Según el contrato, se puede hacer todo lo que entre las partes convengan. Si el club se sienta y dice:“Bueno, mire, visto que hay problemas, te vamos a rescindir el contrato”. Ok, se arregla entre las partes. “Visto que la situación es así, asá, pero te queremos prestar”… entonces hay muchas formas. Obviamente, como todo, tiene que ser aceptado por ambas partes. Si no, ¿Cuál es el tema? El club no se comunicó con nosotros. Para mí sigue todo normal. Hoy leí que se va a Sullana… yo no sé de dónde sacan esas cosas”, sentenció.

DATOS CLAVES

El representante Narciso Algamis desconocía la participación de José Rivera en el programa ‘Enfocados’.

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El agente admitió ignorar si el delantero de Universitario solicitó permiso al club para declarar.