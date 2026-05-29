‘Tunche’ Rivera se quebró tras polémica en Universitario: la fuerte confesión que impactó a Jefferson Farfán

El presente de José Rivera en Universitario de Deportes tomó otro rumbo luego de las declaraciones que brindó recientemente. El delantero nacional no solo se refirió al incidente con la camiseta que derivó en su ausencia en las últimas convocatorias, sino también al difícil momento personal que enfrenta fuera de las canchas.

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Tras varias semanas sin pronunciarse, el futbolista decidió dar su versión sobre lo ocurrido, mientras continúan los rumores acerca de una eventual salida del cuadro ‘crema’.

“Nunca fue mi intención, como lo dije, yo nunca lo hice queriendo faltar el respeto a Universitario ni a la hinchada, porque uno nunca puede estar por encima de un club, peor que un club que te está dando de comer”, señaló el ‘Tunche’ en diálogo con el programa de YouTube ‘Enfocados’.

¡EL 'TUNCHE' EN PROBLEMAS! 😮 Universitario envió una carta de preaviso de despido a José Rivera tras el incidente en el que patea la camiseta del club.



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El complicado momento que atraviesa su esposa

Rivera reveló el difícil momento que atraviesa luego de la polémica que protagonizó. El atacante contó que tanto él como su esposa vienen siendo víctimas de insultos y amenazas constantes, una situación que incluso habría afectado el estado de salud de su pareja.

“A mi esposa ya la vienen atacando, quizás porque me casé. El Tunche ya no está metiendo goles. Insultos tras insultos. Isabel se enfermó. No les puedo decir qué es, pero es algo muy complicado que nos tocó pasar en la vida. Había momentos de mucho sufrimiento, había noches que ella no podía dormir y yo tenía que estar despierto, tenía que estar cuidándola. A la ‘U’ le tocaba jugar de visita o donde sea, entonces a ella le tocaba alguna operación. Entonces, yo le decía: Mi amor, pero ¿Cómo te vas a quedar sola? “Te cuido”. Y ella lo único que me decía siempre era: “No, mi amor, todo va a estar bien”“, detalló.

José Rivera junto a su esposa (Instagram).

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Jefferson Farfán indignado con hinchas de la ‘U’

Las declaraciones de José Rivera sobre las amenazas e insultos que viene soportando tras la polémica en Universitario provocaron la reacción de Jefferson Farfán. La ‘Foquita’ expresó públicamente su respaldo al delantero y pidió que la directiva ‘merengue’ intervenga ante el complicado escenario que atraviesa el jugador.

“Es bueno que lo sepan para que vean lo que los futbolistas a veces pasan fuera del campo. Ahora están escuchando todo lo que él viene pasando. Y los hinchas de la ‘U’, los dirigentes, las personas que manejan Universitario no saben. Por eso hay que ir, sentarse con él, sentarse con la familia y ver qué está pasando. Eso pasa mucho en Europa, de saber qué es lo que pasa con el futbolista”, expresó el exfutbolista.

Además, el ‘10 de la calle’ fue enfático al señalar que ningún hincha debería involucrar a la familia en este tipo de situaciones y exigió respeto tanto para él como para su esposa. “Y peor, meterse con la familia que no tiene nada que ver, gente, no jodan. ¿Hasta cuándo? A la final le afecta a la familia. Claro, él también está destruido. La familia es su esposa también”.

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DATOS CLAVES

José Rivera rompió su silencio tras la polémica con Universitario en el programa ‘Enfocados’.

El delantero reveló que su esposa Isabel se encuentra enferma por constantes ataques e insultos.

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