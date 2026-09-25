Mauricio Pochettino analizó a Perú a horas del amistoso con Estados Unidos: “Compacto y con agresividad”

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, habló en conferencia de prensa y resaltó el nuevo proceso de la Selección Peruana ahora que es liderado por Mano Menezes. A continuación, conoce exactamente qué dijo.

Estamos a un día de que la Selección Peruana se muestra en sociedad y el primer rival será Estados Unidos en la ciudad de Orlando. Por ello es que hace algunas horas se dio una conferencia de prensa de Mauricio Pochettino para detallar cómo viene siendo la preparación y las expectativas de su equipo, además de evidenciar un análisis de lo que representa el nivel actual de los nuestros.

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Fuente: Selección Estados Unidos.

Sorprendiendo a varios que quizá no esperaban elogios hacia este nuevo inicio de la Selección Peruana que es liderado técnicamente por Mano Menezes, el entrenador de Estados Unidos tuvo muy buenos calificativos hacia el rendimiento del equipo de todos durante los últimos meses. Asimismo, demostró que nos tiene bien estudiados y que el próximo amistoso será realmente importante.

“Perú es un equipo con experiencia y que compite bien. Desde que está con su nuevo entrenador brasileño tiene muy claras las ideas, a lo que juegan. Es un equipo compacto y con mucha agresividad. Va a ser un partido muy competitivo, lo sabemos perfectamente. Perú me está gustando“; expresó Mauricio Pochettino en charla con los medios en la previa del amistoso internacional.

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Si bien estos halagos fueron contundentes, el DT de Estados Unidos aseguró que se concentran en lo que ellos puedan hacer. “Más nos centramos en el desarrollo de nuestro juego ya que tenemos un equipo con muchos jugadores jóvenes que están adaptándose a lo que les pedimos. Estamos pensando más en cómo rendir que en cómo el rival nos puede llevar a situaciones a través del dominio. Espero que nosotros dominemos o que se adapten a lo que vamos a proponer”.

El equipo titular de Perú para enfrentar a Estados Unidos en Orlando

El amistoso internacional entre Perú vs. Estados Unidos se disputará el próximo sábado 26 de septiembre desde las 15:30 horas en el Inter&Co Stadium ubicado en Orlando, Florida. En base a ello es que durante los últimos entrenamientos del equipo de todos se ha podido conocer que Mano Menezes presentó algunas variantes de relevancia en el once titular, así que ya existe una idea al respecto.

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Dicho todo esto, el equipo inicial de Perú iría de la siguiente manera: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún; Piero Magallanes, Jairo Vélez, Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula. Veremos que si dan algunas modificaciones de última hora, de lo contrario este bosquejo finalmente se confirmaría muy pronto.

Fuente: La Bicolor.

El amistoso entre Perú vs. Estados Unidos se podrá ver en vivo por Disney+ Premium, América TV, América TV GO y Bicolor+ (TV 360 por Bitel).

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