Selección Peruana Sub 20 venció a Chile y se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos

Con goles de Piero Cari y Matías Orellana, en contra, 'La Bicolor' se quedó con el tercer puesto y dejó sin medalla a 'La Roja' en Santa Fe.

La Selección Peruana Sub 20 se quedó con la medalla de bronce en el torneo de fútbol masculino de los Juegos Suramericanos – Santa Fe 2026. En el partido por el tercer puesto, venció 2-1 a Chile y, de esta manera, se subió al podio. Piero Cari y Matías Orellana, en propia puerta, marcaron los goles del triunfo del equipo comandado por Thiago Kosloski.

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Buena presentación de Perú en este torneo de los Juegos Suramericanos. Quedó muy cerca de llegar a la final, pero finalmente, se quedó con el último lugar del podio. Hasta se dio el lujo de vencer en dos ocasiones a la Selección Chilena. Este último triunfo permitió una medalla, valiosa para el proceso que comanda Thiago Kosloski en la Sub 20, camino al próximo Sudamericano de la categoría en 2027.

En el partido por el tercer puesto, marcó diferencias en los momentos oportunos, aunque tuvo que sufrir en el final. Se adelantó en el marcador a los 23 minutos de la primera parte con el gol de Piero Cari tras centro de su compañero de Alianza Lima, Jonathan García.

¡GOOOL PERUANO! 🇵🇪⚽ Piero Cari aprovechó un gran centro de cachetada de Jonathan García y definió para abrir el marcador a favor de la Selección Peruana Sub-20 ante Chile.



⏱ 23' PT | #PER [1] – 0 #CHI



➡️ #Suramericanos2026xMDeportes



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En la segunda parte, pese al embate chileno en el arranque, llegó el segundo gol. Un cabezazo de García terminó metiéndose en propia puerta por un mal despeje de Matías Orellana para el 2-0 al minuto 18 del complemento. Con el correr de los minutos, la desesperación creció en ‘La Roja’, mientras Perú resistió.

¡GOOOL PERUANO! 🇵🇪⚽ Jonathan García peinó el balón tras un tiro de esquina y la defensa chilena no logró despejar, terminando por enviar la pelota a su propio arco para ampliar la ventaja de la Selección Peruana Sub-20.



⏱ 18' ST | #PER [2] – 0 #CHI



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El gol de Cristian Rocha a falta de dos minutos para los 90 le dio algo de emoción a la parte final de partido. Pudo vencer finalmente la valla de Fabrisio Mesías, gran figura del duelo, pero no le alcanzó para llevar el partido a los penales. Así, ‘La Bicolor’ se alzó con el tercer puesto.

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Resultados de Perú en el torneo de fútbol masculino en los Juegos Suramericanos 2026

GRUPO A

Perú 0-2 Colombia

Chile 0-2 Perú

Chile 2-1 Panamá

SEMIFINAL

Perú 0-1 Argentina

TERCER PUESTO

Perú 2-1 Chile

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Plantel de Perú, ganador de la medalla de bronce en el torneo de fútbol masculino