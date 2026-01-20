Mientras Perú no define, la Selección de Venezuela presentó a su nuevo director técnico

Una de las grandes dudas que se tiene en la Videna es el nombramiento del próximo entrenador. Resulta bastante curioso que hasta la fecha no se diera a conocer quién será el siguiente DT de la Selección Peruana. Por otro lado, hay países que ya no quieren esperar como el caso de Venezuela que ya hizo el nombramiento oficial.

De esta forma, la ‘Vinotinto’ hizo oficial que Oswaldo Vizcarrondo será el nuevo DT del equipo patrio. El exjugador fue en un comienzo nombrado como seleccionador interino, luego que Fernando Batista deje el puesto tras no clasificar al repechaje del Mundial 2026.

Oswaldo Vizcarrondo nuevo DT de Venezuela (Foto: La Vinotinto).

Luego de su desafortunada no clasificación a la Copa del Mundo, Vizcarrondo tomó las riendas del equipo. Si bien no sacó los mejores resultados, consideran en el país llanero que es el indicado para llevar al cuadro ‘Vinotinto’ al siguiente nivel. En los juegos que dirigió terminó ganando 1 y perdió 2. Ante Australia ganó (1-0), mientras que ante Argentina (1-0) y Canadá (2-0).

Mientras tanto, en el fútbol peruano hay grandes dudas de quién será el próximo entrenador. Si bien ha habido rumores fuertes, no hay una sola confirmación de quién tomará las riendas del equipo patrio. Algo que deja en duda sobre lo que pasará con la ‘Bicolor’ frente a esta demora que ya está pasando factura. Más que todo para la organización del calendario y los próximos juegos amistosos.

¿Quién sería el próximo entrenador de Perú?

Si bien todavía no hay un anuncio oficial, los rumores indican que Gustavo Álvarez se convertirá en el próximo entrenador de la Selección Peruana. Esto no está confirmado, pero es lo que más se ha escuchado en los últimos días. Habrá que ver que es lo que pasa en lo que resta del mes de enero, en donde deberían hacer la presentación.

Justamente, Álvaro Barco, quien es actual director deportivo de Universitario de Deportes, habló sobre las posibilidades de Álvarez de llegar a la ‘Bicolor’. Explicando que es alguien que está capacitado, por lo que no se le cierra la oportunidad de dirigir al cuadro patrio.

Gustavo Álvarez, exentrenador de Universidad de Chile (Getty Images).

“Ya lo conocíamos. Ha tenido oportunidad de estar en nuestra liga y la verdad es que tenemos la mejor impresión que la consolidación que logró con Universidad de Chile avala el buen trabajo y avala la posibilidad de ser el entrenador o propuestas más importantes para ser el entrenador de Perú“, explicó a La Magia Azul.

