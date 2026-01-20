Perú jugará popular torneo que lanzó las carreras de Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé

La Selección Peruana está de capa caída actualmente debido a la mala gestión que se viene haciendo. Por esa razón, el conjunto patrio no está pasando por su mejor momento. No obstante, se ha conocido que ahora último han sido invitados a un torneo prestigioso, en el que grandes figuras mundiales han estado presente.

Publicidad

Publicidad

Estamos hablando del Mundial de Montaigu, el cual se celebrará en Francia. En esta oportunidad la Selección Sub 16 del Perú ha sido invitada, por lo que tendrá la oportunidad de probarse ante grandes rivales. Una gran noticia para el fútbol de menores, el cual en los últimos años se ha intentado reflotar, pero no lo han logrado hacer al 100%.

En este caso, el cuadro nacional no la tendrá nada sencillo ya que sus rivales van a ser de armas tomar. Estamos hablando que se encuentra en el grupo B, en el cual se medirá ante Japón, México y Portugal. Así que va a enfrentar a las próximas estrellas del fútbol mundial, una buena oportunidad para medir como va el desarrollo de menores en el país.

Calendario de la Selección Peruana:

Fecha 1: Perú vs. Japón | 31 de Marzo

Fecha 2: México vs. Perú | 02 de Abril

Fecha 3: Perú vs. Portugal | 04 de Abril

Publicidad

Publicidad

¿Qué es el Mundial de Montaigu?

Este certamen es una competición internacional que se da con la intensión de poder ver a las próximas estrellas del fútbol mundial. En este caso, el torneo se fundó en 1973 por André Van Den Brink. Desde ahí se ha venido disputando este certamen y solo en el año 2020 se tuvo que cancelar debido a la pandemia de Covid-19.

ver también Le dicen el nuevo Fabio Gruber, nació en Europa y aceptaría jugar por la Selección Peruana

La competición ha tenido a participantes de todas partes del mundo. Con respecto al Perú, pues ha tenido la oportunidad de participar anteriormente. Incluso es uno de los cuadros que ha logrado llegar hasta el tercer lugar, esto ocurrió dos años consecutivos en el 2000 y 2002. Siendo hasta la fecha lo más lejos que ha llegado la ‘Bicolor’.

También este certamen ha ayudado a conocer a las próximas estrellas del fútbol mundial. Pues hay una lista bastante importante de cracks que han estado participando.

Publicidad

Publicidad

Jugadores famosos en este torneo:

Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé

Andrea Pirlo

Pavel Nedved

Gheorghe Hagi

Carlos Tévez

Marcel Desailly

Didier Deschamps

Thierry Henry

Karim Benzema

Datos Claves